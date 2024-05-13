الإثنين 13 مايو 2024
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محافظات

وكيل تعليم بني سويف يتابع سير امتحانات نهاية العام

وكيل وزارة التربية
وكيل وزارة التربية والتعليم

تابع هاني عنتر، وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، صباح اليوم، سير امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام 2023/2024، حيث أدى ما يزيد عن 21 ألف طالب وطالبة بالصف الأول الثانوي (نظامي وخدمات ومنازل) الامتحان في مادتيِّ الكيمياء والتربية الوطنية خلال 92 مدرسة ثانوي في مدن وقرى المحافظة.

كما أدى ما يزيد عن 165 ألف تلميذ وتلميذة بالصفين الرابع والخامس الامتحان في العلوم وict للصف الرابع والرياضيات والمهارات المهنية للصف الخامس، فيما أدى طلاب الصفين الأول والثاني الإعدادي والبالغ عددهم 143 ألف طالب وطالبة الامتحان في مادتيِّ الجبر والكمبيوتر للصف الأول الإعدادي والعلوم والتربية الدينية للصف الثاني، بالإضافة إلى مواصلة ما يزيد عن 53 ألف طالب وطالبة بالتعليم الفني امتحان نهاية الفصل الدراسي الثاني لسنوات النقل بمختلف أنواعه (صناعي، تجاري، زراعي) خلال 53 مدرسة على مستوى المحافظة، جاء ذلك خلال تفقده عدد من اللجان التابعة لإدارة ببا التعليمية.

وكيل تعليم بني سويف يتابع سير الامتحانات

واستهل وكيل وزارة التربية والتعليم، جولته بتفقد لجان مدرسة فاطمة الزهراء الثانوية بنات، حيث اطمأن وكيل الوزارة على دخول طلاب الصف الأول الثانوي على منصة الامتحان من خلال جهاز التابلت والتي تشمل أسئلة اختبار من متعدد بنسبة 85%، وكذلك أداء الطلاب الأسئلة المقالية بنسبة 15%، ثم اطمأن على أداء طلاب صفوف النقل للمرحلة الإعدادية بتفقد لجان مدرسة السلطاني الإعدادية المشتركة، كما تفقد لجان مدرسة فابريقة ببا الابتدائية.

واختتمت الجولة بتفقد مدرسة ببا الصناعية العسكرية بنين، حيث اطمأن على انتظام الطلاب داخل اللجان، كما اطمأن من الطلاب على مستوى الامتحان ووضوح الأسئلة وعدم وجود أي مشكلات، موجهًا بتوفير كل التيسيرات اللازمة لعقد الامتحانات بسلاسة ودون معوقات، مع التواصل المستمر بين غرفة العمليات بالمديرية والإدارات التعليمية لتقديم الدعم الفني وتذليل كل العقبات التي تواجه العملية الامتحانية.

وشدد على ضرورة الالتزام بكل التعليمات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات، والتأكيد على حظر اصطحاب التليفون المحمول داخل اللجان سواء مع الملاحظين أو الطلاب، مشددًا على عدم التهاون في تطبيق القانون والقرارات الوزارية بشأن حالات الغش والشغب.

بني سويف وكيل وزارة التربية والتعليم ببا امتحانات النقل التليفون المحمول

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