الأحد 12 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

مبادرة ببني سويف للمشاركة في تخفيض أسعار السلع الأساسية

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

واصلت محافظة بني سويف جهودها بالتعاون مع الجهات ذات الصلة في تنفيذ مبادرات تخفيض أسعار السلع الأساسية والمأكولات الشعبية، في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالعمل المتواصل لتحسين مستوى وجودة حياة المواطينن في مختلف النواحي المعيشية، لاسيما فيما يتعلق بتلبية احتياجات المواطنين الأساسية ورفع العبء عن كاهلهم، وذلك بالتوازي مع الجهود التنموية التي تنفيذها الدولة المصرية في كافة القطاعات.

قام اليوم السكرتير العام المساعد اللواء سامي علام تنفيذا لتوجيهات د.محمد هاني غنيم محافظ بني سويف بعقد اجتماعًا بعدد من أصحاب سلالسل المطاعم بمدينة بني سويف، وذلك استكمالاً للجهود المنفذة في  مجال تخفيض الأسعار والتوسع في المبادرات التي تستهدف ذلك لتشمل المأكولات والسلع التي يحتاجها المواطن بشكل يومي وأساسي.

تم الاتفاق على البدء في تخفيض أسعار المأكولات الجاهزة في المطاعم، على غرار ما تم في انخفاض أسعار مأكولات الفول والفلافل لتشمل أنواعا أخرى من المأكولات الشعبية والذي يأتي كنتيجة منطقية  للانخفاض التي شهدتها بعض أسعار السلع الاستراتيجية مثل الفول، العدس، المكرونة، الأرز، الزيت، والسكر، إضافة إلى المواد الخام اللازمة لتحضير الأطعمة.

وحضر الاجتماع أعضاء مجموعة العمل المصغرة التي قام بتشكيلها المحافظ تنفيذ لتكليفات رئاسة الوزراء لتختص بمواصلة الجهود الميدانية والتنسيقية في مجال توفير والسلع بأسعار مناسبة وتفعيل دور الرقابة التموينية في هذا الشأن، وذلك بجانب حضور المهندس وصفي عبدالله وكيل وزارة التموين وأحمد دهشان مدير فرع حماية المستهلك، د.علاء سعيد مدير الوحدة الاقتصادية بديوان عام المحافظة وبعض أصحاب سلاسل المطاعم بمدينة بني سويف.

بني سويف حماية المستهلك مطعم ماكولات شعبية محافظ بني سويف وكيل وزارة التموين

الأكثر قراءة

وزير الخارجية الأمريكى: حماس بالآلاف وعادت للشمال.. وإسرائيل لا تملك خطة لمستقبل غزة

مصر تعلن اعتزامها التدخل دعمًا لدعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام العدل الدولية

ما أسوأ سيناريو قد يعيشه الزمالك فى المغرب؟

العين حق.. كواليس اللحظات الأخيرة في حياة أصغر مربي نعام ببنها (صور)

لجنة الانضباط تصدم مجلس "الجبلاية" بسبب أزمة الشحات والشيبي

"كهرباء الدقهلية" تعلن تفاصيل الجدول الجديد لتخفيف الأحمال بأنحاء المحافظة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الفايدي

العبء القيادى

أحمد أبوالمحاسن

مصر المحروسة

لواء.حمدى البطران

أعراض مؤقتة

علي سعدة

رفقا بالكبار

محمد رفعت

الحق الفلسطينى والدعم المصرى

د.أحمد الخميسى

المزاعم والأباطيل فى وجود إسرائيل

ماجد حبته

فرْم ميثاق الأمم المتحدة!

د. منى حلمى

ضآلتنا أمام سطوة التكنولوجيا

صور

تحفة معمارية.. مسجد ومقام السيدة زينب بعد الافتتاح الرسمي

الفخّار المصري.. حرفة تقليدية تُقاوم الاندثار

مباراة الأهلي وبلدية المحلة في دوري نايل

محطة تل أبيب

المزيد

هل عرضت واشنطن تقديم معلومات استخباراتية لإسرائيل لتجنب عملية كبيرة فى رفح؟

الخلافات تشعل الحكومة الإسرائيلية.. خناقة بين نتنياهو وجالانت واستقالة فى مجلس الأمن القومى

إسرائيل فى عزلة دولية غير مسبوقة بسبب رفح.. وبايدن يواجه موجات الغضب