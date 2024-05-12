مبادرة ببني سويف للمشاركة في تخفيض أسعار السلع الأساسية

واصلت محافظة بني سويف جهودها بالتعاون مع الجهات ذات الصلة في تنفيذ مبادرات تخفيض أسعار السلع الأساسية والمأكولات الشعبية، في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالعمل المتواصل لتحسين مستوى وجودة حياة المواطينن في مختلف النواحي المعيشية، لاسيما فيما يتعلق بتلبية احتياجات المواطنين الأساسية ورفع العبء عن كاهلهم، وذلك بالتوازي مع الجهود التنموية التي تنفيذها الدولة المصرية في كافة القطاعات.

قام اليوم السكرتير العام المساعد اللواء سامي علام تنفيذا لتوجيهات د.محمد هاني غنيم محافظ بني سويف بعقد اجتماعًا بعدد من أصحاب سلالسل المطاعم بمدينة بني سويف، وذلك استكمالاً للجهود المنفذة في مجال تخفيض الأسعار والتوسع في المبادرات التي تستهدف ذلك لتشمل المأكولات والسلع التي يحتاجها المواطن بشكل يومي وأساسي.

تم الاتفاق على البدء في تخفيض أسعار المأكولات الجاهزة في المطاعم، على غرار ما تم في انخفاض أسعار مأكولات الفول والفلافل لتشمل أنواعا أخرى من المأكولات الشعبية والذي يأتي كنتيجة منطقية للانخفاض التي شهدتها بعض أسعار السلع الاستراتيجية مثل الفول، العدس، المكرونة، الأرز، الزيت، والسكر، إضافة إلى المواد الخام اللازمة لتحضير الأطعمة.

وحضر الاجتماع أعضاء مجموعة العمل المصغرة التي قام بتشكيلها المحافظ تنفيذ لتكليفات رئاسة الوزراء لتختص بمواصلة الجهود الميدانية والتنسيقية في مجال توفير والسلع بأسعار مناسبة وتفعيل دور الرقابة التموينية في هذا الشأن، وذلك بجانب حضور المهندس وصفي عبدالله وكيل وزارة التموين وأحمد دهشان مدير فرع حماية المستهلك، د.علاء سعيد مدير الوحدة الاقتصادية بديوان عام المحافظة وبعض أصحاب سلاسل المطاعم بمدينة بني سويف.