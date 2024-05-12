الأحد 12 مايو 2024
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محافظات

بالأسماء.. 8 مصابين إثر انقلاب "ميكروباص" بترعة في بني سويف

صورة أرشيفية لانقلاب
صورة أرشيفية لانقلاب ميكروباص بترعة

أُصيب 8 أشخاص اليوم الأحد، إثر انقلاب سيارة ميكروباص داخل ترعة بطريق بني سويف ـ ببا الزراعي بالقرب من عزبة الوقف، وتم نقل المصابين بسيارات الإسعاف إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة بني سويف بلاغًا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص داخل ترعة المشروع بطريق بني سويف ـ ببا الزراعي بالقرب من عزبة الوقف، نتج عنه إصابة 8 أشخاص، وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ونقل المصابين إلى أقرب مستشفى وتقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة لهم واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة.

ودفع مرفق هيئة الإسعاف المصرية إقليم شمال الصعيد فرع بني سويف بـ 5 سيارات إسعاف إلى موقع البلاغ وجرى إخلاء المصابين ونقلهم إلى مستشفى بني سويف الجامعي.

واستقبل قسم الطوارئ بمستشفى بني سويف الجامعي المصابين في الحادث وهم: محمد أحمد محمد 62 عامًا، مصابًا باشتباه مابعد الارتجاج، وجروح وسحجات متفرقة بالجسم، أمينة سيد بدوي 21 عامًا، مصابة باشتباه مابعد الارتجاج، وجروح وسحجات متفرقة بالجسم، سامية محمود إسماعيل 49 عامًا، اشتباه كسرفي القدم اليمنى، وجروح وسحجات متفرقة بالجسم، آلاء سيد عبد الفتاح 24 عامًا، مصابًا بجروح وسحجات متفرقة بالجسم.

كما أصيب كلا من، أحمد جمال شحاته 25 عامًا، بجروح وسحجات متفرقة، إسراء جنيدي حسن 22 عامًا، بجروح وسحجات متفرقة بالجسم، شيماء إسماعيل محمد 21 عامًا، جروح وسحجات متفرقة بالجسم، حسني زكريا بريك 64 عامًا، مصابة باشتباه كسرفي القدم اليسرى، جروح وسحجات متفرقة بالجسم.

بني سويف ترعة ميكروباص الإسعاف شرطة النجدة

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