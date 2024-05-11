السبت 11 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

ضمن "حياة كريمة".. الكشف وتوفير العلاج مجانًا لـ1690 مواطنًا ببنى سويف

الكشف على المرضي
الكشف على المرضي

تابع الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بنى سويف، سير العمل في خطة القوافل الطبية العلاجية التي تنفذها وزارة الصحة بالمحافظة عن طريق إدارة القوافل العلاجية بالوزارة، وتنفذها مديرية الصحة، والتي تستهدف إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجًا.

وأشار إلى أن هذه القوافل تأتى ضمن الجهود التي تنفذها الحكومة في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقديم الرعاية الصحية، وتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

 8 عيادات في 7 تخصصات 

          
جاء ذلك خلال مناقشته تقريرًا أعده الدكتور محمد يوسف، وكيل وزارة الصحة، بشأن قيام إدارة القوافل بتنفيذ قافلة طبية "على مدار يومين بقرية الكُنّيسة مركز الفشن، ضمت 8 عيادات في 7 تخصصات (الباطنة، الأطفال، الجراحة، النساء، الجلدية، عظام، تنظيم الأسرة)، وضمن إجراءات وقائية مشددة، حيث تم الكشف على 1696 مريضًا، وصرف العلاج لهم بالمجان معمل دم 191، معمل طفيليات 40، حالات الأشعة العادية 13، استصدار 6 قرارات للعلاج على نفقة الدولة، موجات فوق صوتية 40 حالة، تحويل 4 حالات للمستشفي لاستكمال العلاج.

وعلى هامش القافلة، تم عقد ندوات للتثقيف الصحي استفاد منها 120 مواطنًا عن كيفية الوقاية من الأمراض المعدية (الالتهاب الكبدي الفيروسي، فيروس كورونا، السعار، إنفلونزا الطيور، الطفيليات المعوية والبلهارسيا)، والأمراض غير المعدية (الضغط، السكر، والسمنة)، وأورام الصدر، تنظيم الأسرة، النظافة الشخصية، نظافة المنزل، التغذية السليمة للسيدة الحامل والطفل وكبار السن، ومتابعة الحمل وعلامات الخطورة، فيما تم عمل فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لـ105 مواطنين.

بني سويف وزارة الصحة حياة كريمه قافلة طبية الفشن

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