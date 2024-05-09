إزالة 102 حالة تعدٍ على أراضٍ أملاك دولة ببنى سويف

تابع الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، سير العمل في حملات المرحلة الثالثة من الموجة الـ22 لإزالة التعديات، التي تشرف عليها اللجنة العليا لاستراد أراضى الدولة، ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، من خلال إزالة كل صور التعديات، في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضى الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضى الزراعية والبناء المخالف.

جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير، الذي أعده أحمد إبراهيم، مدير أملاك الدولة، وتضمن الإشارة إلى أن إجمالي ما تمت إزالته قد وصل إلى 102 حالة تعد (55 حالة على مساحة 4 أفدنة و18 قيراطا+ 47 حالة واحدة على مساحة 5524)، وذلك منذ بدء المرحلة الثالثة في 20 أبريل 2024 وحتى الثلاثاء 7 مايو الشهر الجاري.

يُذكر أن الموجة الحالية من حملات الإزالة يتم تنفيذها على 3 مراحل متتالية خلال أشهر"يناير، فبراير، مارس، أبريل"، وبدأت بالمرحلة الأولى في الفترة من 27 يناير حتى 16 فبراير الماضي" وتم خلالها إزالة 240 حالة "، تلتها المرحلة الثانية من 24 فبرايرإلى 15 مارس الماضي وتم خلالها إزالة 222 حالة، وتختتم بالمرحلة الثالثة في 9 مايو 2024.

وفي سياق آخر، ناقش الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، خطط القطاعات الخدمية والمرافق، ضمن الاستعداد المبكر لعيد الأضحى المبارك، لضمان توافر الخدمات والاحتياجات بالشكل المناسب والمطلوب، من خلال تضافر كل الجهود والتعاون في تنفيذ خطة المحافظة في هذا الجانب، وفي إطار تنفيذ تكليفات مجلس الوزراء بالعمل على توفير الاحتياجات، وتحقيق الانضباط والانتظام في مستوى الخدمات والمرافق الحيوية، خاصة في فترة المواسم والأعياد التي تتسم بزيادة على الطلب، وما يصاحبها من إجازات للمواطنين.