قافلة دعوية تجوب مساجد الفشن ببنى سويف

انطلقت القافلة الدعوية من المسجد الكبير الشراهنة التابع لإدارة أوقاف الفشن جنوب محافظة بني سويف، لتجوب مساجد الفشن، وذلك في إطار الدور المتكامل الذي تقوم به وزارة الأوقاف لتحقق مفهوم إعمار المساجد مبنى ومعنى، وبمشاركة كل من مدير المتابعة ومدير الإدارة وبمشاركة نخبة من الأئمة المتميزين.

وتناولت القافلة موضوع التنمر والسخرية وأثرهما المدمر على الفرد والمجتمع، حيث إن المسلم لا يجوز له أن يستهزئ بأخيه المسلم ولا يسخر منه ولا يتطاول عليه حتى ولو بالكلمة، مستشهدين بالقرآن الكريم في قوله تعالى: "يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم"، ومستشهدين كذلك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه: "المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده".

وأكد الشيخ سعيد عبدالواحد، مدير الدعوة بالمديرية، خلال خطبته، أن الكلمة الطيبة تترك أثرًا طيبًا في قلوب العباد، وأن الكلمة السيئة لا تترك إلا البغض والشحناء في قلوب العباد، مشيرًا إلى أن التنمر يتنافى مع الأخلاق الحميدة السوية.

كما أكد أن منازل العباد يوم القيامة ليست بالغنى والقوة وغير ذلك، إنما هي بالتقوى والعمل الصالح، وكان من ضمن فعاليات القافلة الدعوية مقرأة الأئمة وكذلك مقرأة الجمهور والبرنامج التثقيفي للطفل.