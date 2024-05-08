الأربعاء 08 مايو 2024
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محمد الباز
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محافظات

محافظ بني سويف يتابع استقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء بالمراكز التكنولوجية

جانب من الحدث
جانب من الحدث

تابع الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، مع رؤساء الوحدات المحلية، انتظام سير العمل وتلقي طلبات التصالح على بعض مخالفات البناء تطبيقًا لقانون التصالح الجديد. حيث بدأت المراكز التكنولوجية "اليوم الثاني على التوالي" استقبال طلبات المواطنين، وتوفير أوجه الدعم اللازم لتيسير الإجراءات الإدارية للمواطنين وتسهيل حل مشكلاتهم.

واستعرض “غنيم” تقارير رؤساء المدن في هذا الشأن، حيث أوضحت التقارير سير العمل بالشكل المطلوب في جميع المراكز، مع تحقيق معدلات استجابة ملحوظة لتقديم طلبات التصالح من قبل المواطنين. وتنفيذ الإجراءات والتدابير المطلوبة بكل دقة ووفقًا للقانون واللوائح المعمول بها.

ووجه المحافظ باستمرار تقديم سبل الدعم من خلال اللجان التي تم تشكيلها، بجانب تعريف المواطنين بالمستندات المطلوبة للتصالح من خلال لوحات إرشادية داخل مقرات تلقي الطلبات؛ لتخفيف العبء وتوفير الوقت والتسهيل على المواطنين في استيفاء الأوراق المطلوبة.

وكلف المحافظ، رؤساء الوحدات المحلية بالتواجد المستمر بمقرات اللجان للرد على استفسارات المواطنين، وتذليل المعوقات إن وجدت، فضلًا عن الإشراف على لجان تلقي الطلبات، وضمان تقديم الخدمة بالشكل المطلوب، مؤكدًا أهمية تحري الدقة في فحص الطلبات والنظر فيها وفقًا للقانون ولائحته التنفيذية، وتضافر جهود كافة الجهات المعنية، لتسريع وتيسير الإجراءات وتحقيق التواصل المستمر مع المواطنين لضمان رضاهم وتلبية احتياجاتهم بشكل كامل وفعّال.

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