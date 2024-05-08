الأربعاء 08 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

اعتماد مقترح الخطة الاستثمارية المحلية الجديدة 2024 - 2025 ببني سويف

محافظ بنى سويف
محافظ بنى سويف

ناقش الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، مستجدات الموقف التنفيذي للخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي، والتي تضمنت نسب التنفيذ ومعدلات الأداء للخطة والاعتمادات الحكومية والذاتية المخصصة للإنفاق على بنود وقطاعات الخطة والتي تشمل:أنشطة الرصف والكهرباء، تحسين البيئة، الأمن والمرور والإطفاء، تدعيم احتياجات الوحدات المحلية.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة الذي عقد اليوم، بحضور الدكتور عاصم سلامة  نائب المحافظ بلال حبش نائب المحافظ، اللواء حازم عزت السكرتير العام، العميد أركان حرب محمد سمير المستشار العسكري للمحافظة، ولمياء العربي مقرر المجلس التنفيذي مدير المجالس واللجان، ومحمد عبد اللطيف مدير الإدارة العامة للتخطيط ومتابعة الخطة، أحمد مرسي مدير الإدارة العامة للموارد البشرية بالمحافظة،ورؤساء المدن ووكلاء وزارات ومديري عموم المديريات والمصالح الحكومية.

واستعراض الموقف المالي والتنفيذي للخطة الاستثمارية في الربع الرابع من العام المالي 2024/2023 وتضمن الإشارة إلى إجمالي الاعتمادات والمنصرفمنها والمتبقى وما يتم الصرف منه على تنفيذ المشروعات التنموية بمختلف القطاعات الخدمية، بجانب مناقشة واعتماد مقترح الخطة الاستثمارية للعام المالي 2024/2025، والتي تضمنت زيادة المخصصات المالية مقارنة بالخطة السابقة، وفقا للاحتياجات الفعلية والأولويات للمديريات الخدمية والوحدات المحلية بما يحقق الصالح العام.

وأكد المحافظ، عى ضرورة تكاتف جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، للإسراع بمعدلات تنفيذ مشروعات الخطة وفق برامجها  الزمنية،ورفع معدلات الأداء للاستفادة من الاعتمادات المخصصة للمشروعات،ومتابعة التزام الشركات المنفذة بالجدول الزمنى المُحدد لإنهاء تلك المشروعات، مع إعداد تقارير بما تم تنفيذه، ومتابعة المشروعات الجاري تنفيذها خاصة الخدمية التي تمس احتياجات المواطنين والتأكد من الالتزام بالمواصفات الفنية وفقا للجودة المطلوبة.

كما تضمن الاجتماع مناقشة تقرير الإدارة العامة للموارد البشرية بديوان عام المحافظة، بشأن خطة بناء القدرات، والتي تشمل تنظيم وعقد حزمة من البرامج والدورات التدريبية في مختلف المجالات والتخصصات، لتطوير أداء العاملين بالجهاز الإداري لتقديم خدمات جماهيرية أفضل، وذلك في إطار خطة الدولة وبالتعاون بين المحافظة ووزارة التنمية.

بني سويف محافظ بني سويف الوحدات المحلية رؤساء المدن المقترح الجديد

مواد متعلقة

"تعليم بنى سويف" تكشف تفاصيل أول يوم لامتحانات الفصل الدراسى الثانى

انتظام المراجعات النهائية المجانية لطلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية ببنى سويف

محافظ بني سويف يبحث تعظيم سبل التعاون مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني

محافظ بنى سويف يوجه بالتحقيق فى بعض أوجه القصور بمنظومة العمل

مريض نفسى يقتل والده ويحرق جثته فى بنى سويف

قطع المياه ساعتين عن بعض قرى مركز سمسطا ببنى سويف غدًا

مدرسة سمسطا الابتدائية بنات ببني سويف تفوز بالمركز الأول في مسابقة "التهجئة"

انتظام العمل بالمراكز التكنولوجية ببنى سويف فى أول أيام تلقى طلبات التصالح

الأكثر قراءة

كارثة بمدرسة في فيصل.. معلمة تشوه وجه طالبة بمياه مغلية (صور)

القاهرة الإخبارية: اكتشاف مقبرة جماعية ثالثة فى مجمع الشفاء الطبى

"أوفى" فى امتحان اللغة العربية للأول الثانوى بالجيزة تُثير الجدل.. ومعلم يفجّر مفاجأة

رسميًا.. مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء الجديدة في جميع المحافظات

ياسمين عبدالعزيز مع إسعاد يونس.. مفاجآت عن الزواج والطلاق والفن (فيديو)

مواعيد إعادة حلقة ياسمين عبد العزيز ببرنامج صاحبة السعادة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

عن بؤس الثقافة والمثقفين العرب

ماجد حبته

الجانب الآخر لمعبر رفح!

حسين دعسة

قرار حركة حماس.. لإذابة ثلوج التضليل حول حرب غزة

خالد حريب

حماس.. وأكثر من علامة استفهام

إبراهيم داود

رحلة إلى القصر.. والبلاط والطيبة

ماجد حبته

قصف صفقة التهدئة!

جلال حمام

أكاد أشك فى نوايا حماس!

لواء. محسن الفحام

ما بين المفاوضات وفشلها.. ابحث عن حماس

صور

لحظات حاسمة تحدد مستقبلًا.. امتحانات النقل لطلاب "الابتدائية" بمدرسة الزمالك الإعدادية الثانوية بنات

نحو آفاق أوسع.. امتحانات النقل للمرحلة الابتدائية بمدرسة الزمالك الابتدائية المشتركة

خطوة نحو النجاح.. اختبارات الصف الرابع والخامس الابتدائى

محطة تل أبيب

المزيد

رسائل تهديد وتشريع بالعقوبات.. الكونجرس يواصل إرهاب الجنائية الدولية من أجل نتنياهو

بعد قليل.. نتنياهو يلتقى رئيس المخابرات الأمريكية لبحث صفقة المحتجزين مع حماس

لا أسلحة لعملية رفح.. أمريكا تحرم إسرائيل من 2500 قنبلة