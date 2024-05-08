اعتماد مقترح الخطة الاستثمارية المحلية الجديدة 2024 - 2025 ببني سويف

ناقش الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، مستجدات الموقف التنفيذي للخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي، والتي تضمنت نسب التنفيذ ومعدلات الأداء للخطة والاعتمادات الحكومية والذاتية المخصصة للإنفاق على بنود وقطاعات الخطة والتي تشمل:أنشطة الرصف والكهرباء، تحسين البيئة، الأمن والمرور والإطفاء، تدعيم احتياجات الوحدات المحلية.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة الذي عقد اليوم، بحضور الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ بلال حبش نائب المحافظ، اللواء حازم عزت السكرتير العام، العميد أركان حرب محمد سمير المستشار العسكري للمحافظة، ولمياء العربي مقرر المجلس التنفيذي مدير المجالس واللجان، ومحمد عبد اللطيف مدير الإدارة العامة للتخطيط ومتابعة الخطة، أحمد مرسي مدير الإدارة العامة للموارد البشرية بالمحافظة،ورؤساء المدن ووكلاء وزارات ومديري عموم المديريات والمصالح الحكومية.

واستعراض الموقف المالي والتنفيذي للخطة الاستثمارية في الربع الرابع من العام المالي 2024/2023 وتضمن الإشارة إلى إجمالي الاعتمادات والمنصرفمنها والمتبقى وما يتم الصرف منه على تنفيذ المشروعات التنموية بمختلف القطاعات الخدمية، بجانب مناقشة واعتماد مقترح الخطة الاستثمارية للعام المالي 2024/2025، والتي تضمنت زيادة المخصصات المالية مقارنة بالخطة السابقة، وفقا للاحتياجات الفعلية والأولويات للمديريات الخدمية والوحدات المحلية بما يحقق الصالح العام.

وأكد المحافظ، عى ضرورة تكاتف جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، للإسراع بمعدلات تنفيذ مشروعات الخطة وفق برامجها الزمنية،ورفع معدلات الأداء للاستفادة من الاعتمادات المخصصة للمشروعات،ومتابعة التزام الشركات المنفذة بالجدول الزمنى المُحدد لإنهاء تلك المشروعات، مع إعداد تقارير بما تم تنفيذه، ومتابعة المشروعات الجاري تنفيذها خاصة الخدمية التي تمس احتياجات المواطنين والتأكد من الالتزام بالمواصفات الفنية وفقا للجودة المطلوبة.

كما تضمن الاجتماع مناقشة تقرير الإدارة العامة للموارد البشرية بديوان عام المحافظة، بشأن خطة بناء القدرات، والتي تشمل تنظيم وعقد حزمة من البرامج والدورات التدريبية في مختلف المجالات والتخصصات، لتطوير أداء العاملين بالجهاز الإداري لتقديم خدمات جماهيرية أفضل، وذلك في إطار خطة الدولة وبالتعاون بين المحافظة ووزارة التنمية.