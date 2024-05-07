محافظ بنى سويف يوجه بالتحقيق فى بعض أوجه القصور بمنظومة العمل

شدد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، على أهمية واستمرار حملات المتابعة والمرور الميداني على منظومة العمل بالجهات والمصالح الحكومية، لمتابعة سير العمل بها، خاصة فيما يتعلق بالملفات التي تتماس مع الاحتياجات اليومية والخدمات الحيوية للمواطنين.

وأشار المحافظ، إلى أنه تتم متابعة الأداء في كافة عناصر الجهاز الإداري بالمحافظة من خلال منظومة متكاملة متعددة مثل وحدة الرصد الميداني بالقرى، لجنة شئون القرى ولجان المتابعة الميدانية والتفتيش بديوان عام المحافظة، وغيرها من الجهود للوحدات المحلية ومديريات الخدمات.

جاء ذلك خلال مناقشته تقرير الإدارة العامة للمتابعة بالمحافظة الذي عرضه الدكتور أشرف حماد مدير الإدارة، بشأن نتائج المرور الميداني خلال شهر أبريل الماضي، لمتابعة مستوى الخدمات ببعض الوحدات المحلية ومنها الوحدة المحلية لمركز ومدينة إهناسيا وسمسطا بجانب مجلس قروي قمبش وسدس بمركز ببا، للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والانضباط الإداري للعاملين، فضلًا عن أعمال النظافة ورفع إشغالات الطريق العام، وذلك تحت إشراف قسم المتابعة الميدانية بالإدارة "برئاسة أحمد إبراهيم"، وأعضاء لجان المتابعة، وقد أسفر المرور على جميع الأقسام والتخصصات عن رصد بعض الملاحظات والسلبيات والتقصير في أداء العمل.

وكلف محافظ بني سويف، رؤساء الوحدات المحلية المعنية بالتحقيق مع حالات الغياب وترك العمل التي تم رصدها، بالإضافة إلى تلافي ملاحظات العمل بملف النظافة والتجميل ورفع الإشغالات بتلك الوحدات، مع تكثيف التفتيش على الوحدات المحلية بكافة مراكز وقرى المحافظة.