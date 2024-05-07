الثلاثاء 07 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

قطع المياه ساعتين عن بعض قرى مركز سمسطا ببنى سويف غدًا

أرشفية
أرشفية

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، اليوم الثلاثاء، عن انقطاع المياه عن مدينة سمسطا وقريتي مازورة والشنطور التابعتين للمركز، غدًا الأربعاء من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 11 صباحًا لمدة ساعتين، وذلك نظرًا لأعمال الصيانة بمحطة مياه الشيخ عابد بمركز سمسطا وتوقفها.

الشركة تطالب المواطنين بتدبير احتياجاتهم من المياه 

وأهابت الشركة بالمواطنين ضرورة تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، وسيتم تدبير سيارات مياه شرب نقية صالحة للشرب في الحاجة إليها، وللاستفسار والشكاوي يرجي الاتصال بالخط الساخن 125 من أي تليفون أرضي أو موبايل ورقم واتس آب 01211175827.

وفي سياق آخر، أكد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، المتابعة المستمرة لسير ومنظومة العمل بالمراكز التكنولوجية، في أول أيام تلقى طلبات التصالح من المواطنين، للتأكد من انتظام سير العمل وتذليل العقبات أولًا بأول وتبسيط الإجراءات على المواطنين وتسريع معدلات الأداء بهذا الملف الحيوي

جاء ذلك خلال لقائه السكرتير العام اللواء حازم عزت، لمتابعة بدء تلقى واستلام طلبات التصالح من المواطنين، وفق القانون 187 لسنة 2023، على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وتقديم كافة سبل الدعم لهم وفقًا للقانون الجديد، وفي إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتنفيذًا لتكليفات الحكومة بالتيسير على المواطنين في ملف التصالح.

ووجه محافظ بني سويف رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة اليومية وعلى مدار الساعة لانتظام عمل اللجان بملفات التصالح وتخصيص شبابيك بكل مركز تكنولوجي للتعامل مع طلبات التصالح، فضلًا عن تعليق بانرات إرشادية لتعريف المواطنين بالمستندات والأوراق المطلوبة للتصالح لتخفيف العبء وتوفير الوقت والتسهيل على المواطنين، والتأكيد على ضرورة تكاتف كافة الجهود والعمل بروح الفريق الواحد لتذليل العقبات وبما يحقق الصالح العام.

بني سويف محطة مياه سمسطا مازروة انقطاع مياه

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