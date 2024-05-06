حدائق ومتنزهات بنى سويف تستقبل احتفالات المواطنين بعيد شم النسيم

فتحت محافظة بني سويف، اليوم، الحدائق والمتنزهات العامة في مراكز ومدن محافظة بني سويف أمام الجمهور تزامنًا مع احتفالات أعياد شم النسيم.

وشهدت هذه الأماكن إقبالًا متزايدًا من المواطنين منذ الصباح الباكر، حيث احتفلوا بأعياد شم النسيم وسط أجواء من الفرحة والسعادة.

ووجه محافظ بني سويف الدكتور محمد هاني غنيم، برفع درجة الاستعدادات بالتنسيق مع مديريات الصحة والتموين والطب البيطري، لاتخاذ كل التدابير الوقائية استعدادًا لاستقبال شم النسيم وعيد القيامة المجيد.

كما وجه رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة الميدانية المستمرة لجاهزية الحدائق العامة والمتنزهات وتكثيف أعمال النظافة والتجميل.

وأكد محافظ بنى سويف على ضرورة تكثيف الحملات التفتيشية المفاجئة على المحلات والمطاعم ومنافذ بيع السلع الغذائية لضبط السلع الفاسدة والمجهولة المصدر والمنتهية الصلاحية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

حدائق

حدائق

حدائق

حدائق

حدائق