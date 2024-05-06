الإثنين 06 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

حدائق ومتنزهات بنى سويف تستقبل احتفالات المواطنين بعيد شم النسيم

حدائق
حدائق

فتحت محافظة بني سويف، اليوم، الحدائق والمتنزهات العامة في مراكز ومدن محافظة بني سويف أمام الجمهور تزامنًا مع احتفالات أعياد شم النسيم.

وشهدت هذه الأماكن إقبالًا متزايدًا من المواطنين منذ الصباح الباكر، حيث احتفلوا بأعياد شم النسيم وسط أجواء من الفرحة والسعادة.

ووجه محافظ بني سويف الدكتور محمد هاني غنيم، برفع درجة الاستعدادات بالتنسيق مع مديريات الصحة والتموين والطب البيطري، لاتخاذ كل التدابير الوقائية استعدادًا لاستقبال شم النسيم وعيد القيامة المجيد.

كما وجه رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة الميدانية المستمرة لجاهزية الحدائق العامة والمتنزهات وتكثيف أعمال النظافة والتجميل.

وأكد محافظ بنى سويف على ضرورة تكثيف الحملات التفتيشية المفاجئة على المحلات والمطاعم ومنافذ بيع السلع الغذائية لضبط السلع الفاسدة والمجهولة المصدر والمنتهية الصلاحية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

حدائق
حدائق
حدائق
حدائق
حدائق
حدائق
حدائق
حدائق
حدائق
حدائق
حدائق
حدائق
بني سويف حديقة الحيوان شم النسيم أعياد الربيع المتنزهات

مواد متعلقة

تعرف على أماكن قضاء إجازة شم النسيم فى بني سويف

محافظ بني سويف يزور عددًا من الكنائس للتهنئة بعيد القيامة

محافظ بنى سويف يشهد مراسم قداس عيد القيامة بمطرانية ببا

فحص وتوفير العلاج مجانا لأكثر من 2000 مواطن في بني سويف

"الأمية سجن".. الحاجة سعاد تحصل على شهادة محو الأمية في سن الـ76 (فيديو)

إصابة 10 سيدات فى انقلاب "توك توك" ببنى سويف

جهود التضامن الاجتماعى فى بنى سويف

حصاد 31 ألف فدان قمح ببنى سويف

الأكثر قراءة

قرار عاجل من النيابة بشأن عصام صاصا بعد "حادث الدائرى"

محمد الباز يكتب: ضربة حماس المريبة.. والمشبوهة أيضًا

بعد تصدر الترند.. ما أسباب وفاة شريف نايل؟

"قتلوه ودفنوه في بيته".. كشف لغز جريمة عجوز الوادي الجديد

تعرف على عقوبة عصام صاصا بعد دهس شابًا بسيارته

كواليس مقتل أجنبي في مطعم بمدينة نصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

لغز حماس

سارة الشلقاني

رفح.. الفرصة الضائعة

محمد الباز

محمد الباز يكتب: ضربة حماس المريبة.. والمشبوهة أيضًا

محمود خليل

سادة القريتين.. والرباط الخفى

لواء.حمدى البطران

الشاعر والجارية.. وشم النسيم

ماجد حبته

قمة «بانجول» الإسلامية

حسين دعسة

الرقص مع الثلج.. فى زمن حماس المختلف!

لواء.حمدى البطران

الشاعر والجارية.. وشم النسيم

صور

حدائق مصر تزهو بألوان الربيع في عيد شم النسيم

بهجة شم النسيم تملأ حديقة الأزهر

مسار العائلة المقدسة: أهلاً بكم في "عذراء المعادي"

محطة تل أبيب

المزيد

يائير لابيد: لا يوجد فى إسرائيل شخص مسئول لوقف "جنون" نتنياهو

اقتحام رفح.. سيناريو إسرائيلى "كارثى" يهدد بجبال من الجثث

أستراليا تحذر إسرائيل من الإقدام على شن هجوم فى رفح