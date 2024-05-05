الأحد 05 مايو 2024
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محمد الباز

محافظات

محافظ بني سويف يزور عددًا من الكنائس للتهنئة بعيد القيامة

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

زار الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليوم الأحد، عددًا من الكنائس بمدينة بني سويف؛ لتهنئة الأقباط بعيد القيامة.

بدأت الجولة بزيارة المحافظ بزيارة الكنيسة الإنجيلية بميدان مولد النبي، حيث قدَّم التهنئة بهذه المناسبة لأبناء الطائفة الإنجيلية، وكان في الاستقبال ممثلي الكنيسة الإنجيلية (القس أسامة إبراهيم راعي الكنيسة الإنجيلية بالفشن،الشيخ فيليب تاوس، الدكتورإسكندر صابر)، حيث سادت بين الحاضرين روح المحبة والتسامح والتلاحم والتكاتف والفرح والسعادة والدعاء للوطن بالتقدم والرخاء، وأن يحفظه الله من كل مكروه وسوء تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأعرب رعاة الكنيسة الإنجيلية عن تقديرهم لمحافظ بني سويف، على هذه اللفتة الطيبة وحرصه على تقديم التهنئة بهذه المناسبة.

وفي كلمته، أشار المحافظ إلى حرصه وسعادته بالمشاركة والحضور في هذا المناسبة التي تكتسب أهمية خاصة في ظل الظروف الحالية وما تشهده المنطقة من صراعات، خاصة ما يحدث في أرض فلسطين الشقيقة تلك الأرض الطيبة التي ولد بها السيد المسيح وكانت مسرى سيدنا محمد "صلوات الله وسلامه عليه وعلى أنبياء الله  جميعا"، مؤكدًا أن مصر كانت ومازالت مصدر وواحة الأمن والأمان لها ولأشقائها والحصن الحصين والملاذ الآمن لكل جيرانها، حيث لا تألوا جهدًا في توفير الرعاية والدعم لكل أشقائها في ظروفهم الصعبة التي يتعرضون لها، موضحًا أن مصر تفتح أبوابها للأشقاء من فلسطين، كما أن بني سويف حاليًا تستضيف بعض الأسر من الأخوة الفلسطينيين.

واختتم المحافظ جولته بزيارة الكنيسة الكاثوليكية، وكان في استقباله نيافة الأنبا توماس عدلي مطران، الأقباط الكاثوليك بمحافظات (الجيزة، الفيوم، بني سويف)، ونيافة القمص بولس فهمي، وكيل مطرانية الأقباط الكاثوليك ببني سويف على رأس جمع من الآباء والقساوسة من قيادات ومسؤولي الكنيسة، حيث قدَّم المحافظ التهنئة  للأقباط الكاثوليك بهذه المناسبة، متمنيًا لهم كل الأمنيات الطيبة بعيد القيامة.

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