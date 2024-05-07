الثلاثاء 07 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

مدرسة سمسطا الابتدائية بنات ببني سويف تفوز بالمركز الأول في مسابقة "التهجئة"

المسابقة
المسابقة

أعلن هاني عنتر، وكيل وزارة التربية والتعليم بنى سويف، اليوم الثلاثاء، دعمه لكل الجهود الهادفة لتفعيل دور الأنشطة بالمدارس بما يدفع برؤية الدولة المصرية في محور بناء الشخصية المصرية المتكاملة، مشيرًا إلى أهمية الدور الذي تقوم به وزارة التربية والتعليم من خلال دعم المنظومة بالمناهج الحديثة ودعم الأنشطة المتنوعة،منوها عن أهمية تنظيم المسابقات الثقافية والعلمية بما يعود بالنفع على  كافة عناصر المنظومة التعليمية من الطلاب والمعلمين.

جاء ذلك خلال متابعته فعاليات ختام مسابقة التهجئة على مستوى مدارس المرحلة الإبتدائية للصفوف من الأول حتى الرابع الابتدائي، ضمن خطة الوزارة لنشر ثقافة منظومة التعليم الجديدة Education2.0 وتأسيس التلاميذ وفق رؤية مصر 2030، بالإضافة إلى تنمية الوعي بأهمية اللغة العربية وضرورة الارتقاء بها والحفاظ عليها وتكوين جيل قادر على الابتكار والإبداع وتنشيط التلاميذ وأولياء الأمور والمعلمين، موجهًا التهنئة للمدارس الفائزة في المسابقة.

أوضح محمد رمضان، مدير عام التعليم العام، أن المسابقة يتم إجراؤها على ثلاث مراحل،تبدأ على مستوى المدرسة ثم على مستوى الإدارة وصولًا للمرحلة الثالثة والأخيرة على مستوى المديرية، مشيرا إلى تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية في مختلف مجالات النشاط والهوايات التي تنمي مواهب التلاميذ وتمكنهم من التفوق وخدمة منظومة التعليم الجديدة التي تطبق على تلاميذ المرحلة الابتدائية.

أشارت الدكتورة رشا يحيى، مدير إدارة التعليم الابتدائي، بأن المسابقة شارك فيها أكثر من 1300 تلميذ وتلميذة على مستوى المحافظة وأسفرت نتيجة المسابقة عن فوز مدرسة سمسطا الابتدائية بنات بالمركز الأول، ومدرسة الحكامنة الابتدائية بإدارة بني سويف بالمركز الثاني، وتكونت لجنة التحكيم من نادي سيد أحمد موجه اللغة العربية، وعصام أحمد عبد الحميد موجه الصفوف الأولى وإشراف أنور محمد محمود، موجه الصفوف الأولى بالمديرية.

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بني سويف التربية والتعليم المدارس الابتدائية وكيل الوزارة مسابقة التهجئة

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