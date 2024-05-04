السبت 04 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

فحص وتوفير العلاج مجانا لأكثر من 2000 مواطن في بني سويف

الكشف على المرضي
الكشف على المرضي

تابع الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بنى سويف، سير العمل في خطة القوافل الطبية العلاجية التي تنفذها وزارة الصحة بالمحافظة عن طريق إدارة القوافل العلاجية بالوزارة، وتنفذها مديرية الصحة، والتي تستهدف إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا.

قال إن هذه القوافل تأتى ضمن الجهود التي تنفذها الحكومة في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقديم الرعاية الصحية وتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية ضمن المبادرة  الرئاسة "حياة كريمة".
      
جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير أعده الدكتور محمد يوسف، وكيل وزارة الصحة، بشأن قيام إدارة القوافل بتنفيذ قافلة طبية على مدار يومين بقرية منشأة البديني مركز اهناسيا، ضمت 9 عيادات في 8 تخصصات (الباطنة، الأطفال، الجراحة،النساء، الجلدية،عظام،تنظيم الأسرة) وضمن إجراءات وقائية مشددة حيث تم الكشف على 2078 مريضًا وصرف العلاج لهم بالمجان معمل دم 134،معمل طفيليات 26، 8 حالات أشعة عادية، استصدار 11 قرارًا للعلاج على نفقة الدولة، موجات فوق صوتية 37حالة، تحويل 5 حالات  للمستشفى لاستكمال العلاج

وعلى هامش القافلة، تم عقد ندوات للتثقيف الصحي استفاد منها 120 مواطنا، عن كيفية الوقاية من الأمراض المعدية (الالتهاب الكبدي الفيروسي، فيروس كورونا، السعار، أنفلونزا الطيور، الطفيليات المعوية والبلهارسيا)، الأمراض غير المعدية (الضغط، السكر والسمنة)، أورام الصدر، تنظيم الأسرة، النظافة الشخصية ونظافة المنزل، التغذية السليمة للسيدة الحامل والطفل وكبار السن، ومتابعة الحمل وعلامات الخطورة)، فيما تم عمل فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لـ100 مواطن.

وفى سياق آخر، عقد اللواء سامي، علام السكرتير العام المساعد ببني سويف، اجتماعًا، لمناقشة موقف المتغيرات المكانية، بحضور المهندس أشرف كمال مدير وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة، محمد السيد مدير الشؤون القانونية بالديوان العام ورؤساء ونواب المدن، ومسؤولى حماية الأراضي ورؤساء المجالس القروية وبعض التنفيذيين المعنين من الزراعة وحماية الأراضي والأزمات والأملاك.

بني سويف حياة كريمه قافلة طبية اهناسيا وزارة الصحة

مواد متعلقة

"سابني أربي العيال وارح يحب".. سيدة تطلب الطلاق بمحكمة الآسرة لخيانة زوجها

الكشف وتوفير العلاج لـ 1500 مواطن خلال قافلة طبية ببني سويف

"جبر الخواطر".. موضوع خطبة الجمعة اليوم 9 فبراير 2024

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2024 برقم الجلوس

الكشف وتوفير العلاج لـ2100 حالة فى 7 تخصصات طبية ببنى سويف

جامعة المنوفية توقع الكشف الطبى على 483 مواطنًا بالقرى الأكثر احتياجًا

وكيل "صحة بنى سويف" يتفقد العيادات المتنقلة استعدادا لاحتفالات عيد الميلاد

الأكثر قراءة

عاجل| هل يزامل الننى مجددًا؟.. "تليجراف" تكشف عن مفاجأة بشأن مستقبل صلاح

اللوتري 2024.. تعرف على موعد نتيجة قرعة أمريكا 2025 عبر الرابط الرسمي

سعر الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم السبت 4-5-2024

الشيخ محمد أبو بكر يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد ميار الببلاوى

تسريب صورها عارية من المشرحة.. تفاصيل قتل البلوجر العراقية أم فهد (فيديوجراف)

من القدس إلى العالم.. نور الأمل يُضاء من كنيسة القيامة (بث مباشر)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

كيف يصوغ المواطن المصرى رأيه السياسى؟!

علي سعدة

الصيت ولا الغنى

د. منى حلمى

لم تكن شعارات جوفاء

د.أحمد الخميسى

عندما يتحدث جورج أورويل

سارة شريف

عشنا هذا من قبل

ماجد حبته

إعانات الطوارئ للعمال

د.كريمة الحفناوى

عيد العمال وحرية التنظيم النقابى

أحمد بهاء الدين شعبان

رجعوا التلامذة!

صور

مسجد الحامدية الشاذلية يفتح أبوابه لعزاء والدة الفنانة ريم أحمد

خشوع وتضرع.. الأقباط يحيون ذكرى صلب المسيح

دراما في الدقائق الأخيرة.. الزمالك ينتزع الفوز من براثن البنك الأهلي

محطة تل أبيب

المزيد

سكان غزة يواجهون خطرًا إضافيًا مع اقتراب الحر بسبب انتهاكات الاحتلال

اليوم 211 للعدوان.. الاحتلال يكثف غاراته العشوائية على قطاع غزة

بعد ضياع الفرصة الأولى.. لماذا تميل إسرائيل لإتمام صفقة فى غزة الآن؟