الجمعة 19 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

الكشف وتوفير العلاج لـ2100 حالة في 7 تخصصات طبية ببني سويف

الكشف على المرضى
الكشف على المرضى

تابع  الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف سير العمل في خطة القوافل الطبية العلاجية التي تنفذها  وزارة الصحة بالمحافظة عن طريق إدارة القوافل العلاجية بالوزارة، وتنفذها مديرية الصحة، والتي تستهدف إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا.

القوافل ضمن جهود الحكومة 

وأشار المحافظ،  إلى أن هذه القوافل تأتى ضمن الجهود التي تنفذها الحكومة في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقديم الرعاية الصحية وتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية ضمن المبادرة  الرئاسة "حياة كريمة".

 قافلة مكونة من 8 عيادات 

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير، أعده الدكتور محمد يوسف، وكيل وزارة الصحة، بشأن قيام إدارة القوافل،بتنفيذ قافلة طبية "على مدار يومين بقرية شاويش مركز إهناسيا، مكونة من 8 عيادات في 7 تخصصات (الباطنة، الأطفال، الجراحة، النساء، الجلدية، تنظيم الأسرة، الأسنان) وضمن إجراءات وقائية مشددة حيث تم الكشف على 2101 وصرف العلاج لهم بالمجان معمل دم 99،معمل طفيليات 46، حالات الأشعة العادية 12، استصدار 9 قرارات للعلاج على نفقة الدولة، موجات فوق صوتية 128 حالة، تحويل 5 حالات للمستشفيات لاستكمال العلاج.

وعلى هامش القافلةن جرى عقد ندوات للتثقيف الصحي استفاد منها 100 مواطنا،عن كيفية الوقاية من الأمراض المعدية الالتهاب الكبدي الفيروسي فيروس كورونا،السعار،أنفلونزا الطيور،الطفيليات المعوية والبلهارسيا الأمراض غير المعدية الضغط،السكر والسمنة، أورام الصدر، تنظيم الأسرة، النظافة الشخصية ونظافة المنزل، التغذية السليمة للسيدة الحامل والطفل وكبار السن، ومتابعة الحمل وعلامات الخطورة)، فيما تم عمل فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لـ 100 مواطنا.

وأشار وكيل الصحة إلى الدعم النوعي الذي تشهده تلك القوافل من الوزارة، والتي ينفذها فريق إشراف القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة بقيادة الدكتور محمد خلف عبدالحميد منسـق القوافل العلاجية بالمديرية ومسئول الإمداد الطبي.

بني سويف وزارة الصحة اهناسيا حياة كريمه قافلة طبية

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