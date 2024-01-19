الجمعة 19 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إصابة زوجين و4 أطفال باشتباه تسمم غذائى فى بنى سويف

اصابة
اصابة

أصيب زوجان وأطفالهما الأربعة، اليوم الجمعة، باشتباه تسمم غذائي، إثر تناولهم وجبة "كبدة"فاسدة داخل منزلهم بقرية السلطاني بمركز ببا جنوب محافظة بني سويف، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف، إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، بإصابة 6 أشخاص من أسرة واحدة، بمغص، وقيء، واشتباه تسمم غذائي، عقب تناولهم وجبة طعام فاسدة "كبدة" داخل منزلهم بقرية السلطاني التابعة لدائرة مركز ببا، وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى محل الواقعة.

واستقبل مستشفى بنى سويف التخصصي المصابين وهم: "سيد.ع.س" 40 عامًا، وزوجته "نهى.ج.س" 30 عامًا، وأبناؤهما "فرحة" 13 عامًا، و"محمد" 11 أعوام، و"نغم" 5 أعوام، و"تميم" عام واحد، وتم نقلهم إلى قسم الاستقبال لتلقي الإسعافات الأولية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة.

وفي سياق آخر، أصيب شخص و3 فتيات أشقاء، اليوم الجمعة، فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بطريق المنيا الزراعي بعد مركز الفشن جنوب محافظة بني سويف أمام كوبري قرية القضابي وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة.

حادث انقلاب سيارة ملاكى على طريق المنيا

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى بطريق المنيا الزراعي بعد مركز الفشن جنوب المحافظة أمام كوبري قرية القضابي، وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى محل الواقعة ونقل المصابين إلى أقرب مستشفى لتلقى العلاج اللازم.

وانتقلت سيارتا إسعاف تابعتان لمرفق بنى سويف إلى محل الواقعة وتبين أن المصابين وهم أحمد عبد الحميد 43 سنة،  مصاب باشتباه كسر بالذراع اليسرى وجروح وسحجات متفرقة بالجسم، رنا أحمد محمد 20 سنة، مصابة باشتباه كسر بالذراع اليسرى، وخلع بالكتف اليسرى، وجروح وسحجات متفرقة بالجسم، ومريم أحمد محمد 18 سنة، مصابة بجروح وسحجات متفرقة بالجسم، وسما أحمد محمد 16 سنة، مصابة بجروح وسحجات متفرقة بالجسم، وجميعهم مقيمون بمركز مطاي بمحافظة المنيا.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفشن المركزي لتلقي العلاج اللازم وإجراء كل الفحوصات الطبية اللازمة تحت إشراف الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة.

بني سويف تسمم ببا كبدة السلطاني

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