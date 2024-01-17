الأربعاء 17 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ بني سويف يتفقد امتحانات طلاب الشهادة الإعدادية

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، سير أعمال امتحانات ختام الفصل الدراسي الأول لطلاب الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024/2023 التي بدأت اليوم الأربعاء، بمادة اللغة العربية "فترة أولى" ومادة التربية الرياضية "فترة ثانية للمدارس الرياضية فقط"، وتختتم الأربعاء المقبل 24 من نفس الشهر، حيث يزيد إجمالي عدد المتقدمين للامتحان عن 59 ألف طالبًا وطالبة  أمام أكثر من 309 لجنة على مستوى الإدارات التعليمية بالمحافظة.

 جاء ذلك أثناء جولة المحافظ اليوم والتي تفقد خلالها، عددًا من لجان الامتحانات المنعقدة  بمقر مدرسة الهلال الإبتدائية بشارع الحميات بمدينة بني سويف والتي تضم 14 لجنة بإجمالي 263 طالبة، وفي حضور محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني،هاني الجويلي رئيس الوحدة المحلية، حيث اطمان المحافظ على انضباط اللجان وتوافر الجو المناسب للطلاب لأداء الامتحان، مشددًاعلى استمرار الالتزام بالإجراءات والتدابير الاحترازية وتحقيق التباعد بين الطلاب، حرصا على صحتهم وسلامتهم،من خلال الالتزام بتقليل الكثافات الطلابية داخل اللجان والتي لا تزيد عن 20 طالبًا في اللجنة الواحدة.

واطلّع محافظ بنى سويف من وكيل الوزارة على إجراءات وآليات تأمين أوراق الامتحانات واستلامها وتوزيعها على اللجان وفق مجموعة من الضوابط والمعايير تفاديًا لأية مشكلات، فضلا عن تواصل المحافظ مع مديري الإدارات "عبر رابط غرفة العمليات أونلاين"، حيث اطمأن على انتظام الامتحانات وعدم وجود أية معوقات، مشيرًا إلى تكليفاته لرؤساء المدن والقرى بالتنسيق مع التعليم لتكثيف أعمال النظافة ومنع أية إشغالات بمحيط المدارس التي تعقد بها لجان الامتحانات، مع التأكيد على تواجد طبيب أو زائرة صحية،تحسبا لمواجهة أي مواقف طارئة.

ووجه بالمتابعة المستمرة للجان الإمتحانات وأعمال الكنترول لتيسير سبل الراحة للمُلاحظين ومُقدّرى الدرجات" المُصححين"وكل الإجراءات اللازمة لخروج الامتحان بشكل يتيح للطلبة أداء امتحاناتهم بيسر وسهولة،وللقائمين على العملية تقدير الدرجات فى هدوء وبشكل دقيق.

من جهته، أشار وكيل الوزارة، إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات بالمديرية وإدارات التعليم لتلقى أى شكاوى أو استفسارات تتعلق بسير أعمال الامتحانات، واتخاذ الإجراءات والحلول العاجلة لأي مشكلة طارئة تواجه العملية الامتحانية وفق القواعد والقرارات الوزارية المنظمة،وإعداد تقرير يومي عن الامتحانات،موضحًا أنه تم تقسيم المدارس على مستوى المحافظة إلى قطاعين: القطاع.الأول" أ "ويضم إدارات ( اهناسيا،ناصر،سمسطا،ببا)  بإجمالي 28 ألف و660 طالبا وطالبة خلال 162لجنة ومقره مدرسة الشهيد نور الدين عبد العزيز الثانوية، فيما يضم القطاع الثاني"ب" ويشمل إدارات( بني سويف، الواسطى، الفشن ) بإجمالي 30 ألف و735 طالبا وطالبة موزعين على 147 لجنة ومقره مدرسة جمال عبد الناصر.

وأشار وكيل التعليم إلى تكليفاته لرؤساء اللجان بالالتزام بالتعليمات الإدارية والفنية المنظمة لأعمال الامتحان من إحكام السيطرة على أمن البوابات الرئيسية للمدارس وعدم السماح بتواجد غير القائمين على الامتحانات داخل المدارس والتأكيد على توقيع الملاحظين والمراقبين على إقرار الموانع وكذلك كشوف الملاحظة مسبقًا قبل بدء اللجنة، علاوة على حظر اصطحاب الهواتف المحمولة داخل اللجان سواء كان مع الطلاب أو الملاحظين، والتشديد على عدم التهاون والتأكيد على تطبيق القانون والقرارات الوزارية بشأن حالات الشغب والغش بإلغاء مادة واحدة أو جميع المواد  طبقًا للقانون لتحقيق الانضباط أثناء أداء الامتحان.

بني سويف الشهادة الاعدادية الامتحانات محافظ بني سويف الثالث الإعدادي

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