الثلاثاء 16 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ بني سويف يناقش إنشاء صيدلية "إسعاف 24"

خلال لقاء محافظ بني
خلال لقاء محافظ بني سويف والمدير التنفيذي للشركة المصرية

التقى الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليوم، المدير التنفيذي للشركة المصرية للاستثمارات الطبية  الدكتور عطية زيدان، ووفداُ مرافقاُ له، للاتفاق على الخطوات التنفيذية بشأن توجيهات الحكومة  بإجراء التسهيلات اللازمة لإنشاء صيدلية  "إسعاف 24" على مستوى المحافظات، ضمن الجهود المنفذة  بالشراكة مع الجهات ذات الصلة والقطاع الخاص لتحسين الخدمة الطبية والعلاجية من خلال العديد من الإجراءات النوعية في هذا الشأن.

أكد المحافظ أهمية هذه الخطوة، التي تتم تحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء، تتسق مع حرص الدولة على النهوض بمختلف الخدمات  الطبية، لاسيما وأن تلك الصيدليات  تسهم في توفير الدواء لشريحة عريضة من المواطنين على مستوى كافة المحافظات، مشيراُ إلى تكليفه للتنفيذيين المعنيين بسرعة تحديد المواقع المناسبة لتعميم نموذج صيدليات" إسعاف 24"، مع تذليل كافة المعوقات للتوسع في هذا النموذج  الطبي المتميز.

استعرض الحضور تقديرات العمل في المشروع على مستوى المحافظات وطرح متطليات تنفيذ المشروع بالمحافظة من خلال البداية بإنشاء صيدلية ليتم التوسع تباعًا، مؤكدين أن محافظة بني سويف لها أولوية في هذا المشروع نظرًا لحرص قيادتها الحالية على دعم القطاع الطبي في كل مكوناته.

وفي سياق آخر، راجع الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، مع وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني التجهيزات والترتيبات النهائية لعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الشهادة الإعدادية للعام 2023/2024،والتي ستنطلق"غد الأربعاء"17 يناير الحالي، باللغة العربية وتختتم بمادة العلوم يوم الأربعاء  24 من نفس الشهر، حيث يؤدي أكثر من 59 ألف طالبًا وطالبة الامتحان من خلال 309 لجان فرعية موزعة على مستوى الإدارات التعليمية بمراكز ومدن المحافظة.

ووجه المحافظ بالتنسيق بين رؤساء الوحدات المحلية والقروية ومديري إدارات التعليم بتوفير ‏سبل الراحة لأداء الامتحان في هدوء ودون حدوث أي ‏تجاوزات، مع تواجد طبيب أو زائرة صحية داخل اللجان، تحسبًا لمواجهة أي ظرف طارئ ‏للطلاب أثناء أداء الامتحانات،مع الالتزام التام بتطبيق الإجراءات الاحترازية باللجان، للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب والمعلمين والقائمين على أعمال وسير الامتحانات.

محافظ بني سويف الإسعاف الصيدلية المحافظات مجلس الوزراء

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