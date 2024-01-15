الإثنين 15 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ختام امتحانات النقل بالمرحلة الإعدادية للفصل الدراسي الأول فى بنى سويف

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، مع مسؤولى التعليم سير أعمال امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الحالي 2023- 2024، حيث اختتمت" اليوم" امتحانات سنوات النقل بالمرحلة الإعدادية والصف السادس.

فيما تختتم غدًا  أعمال امتحانات الصفين الرابع والخامس بالمرحلة الابتدائي، في حين تواصلت امتحانات النقل لطلاب الثانوي العام والفني، بينما تبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية يوم الأربعاء المقبل 17  يناير الجاري وتختتم 24 من نفس الشهر.

 146 ألف طالبا وطالبة بالصفين الأول والثاني الاعدادي أدوا امتحاني العلوم والحبر

وتضمن التقرير،الذي أعده وكيل وزارة التربية والتعليم محمد عبد التواب، الإشارة إلى تواصله مع مديري إدارات التعليم وغرف العمليات الفرعية بالإدارات والموجه المقيم "من خلال الرابط الاليكتروني المتصل بغرفة العمليات" حيث أدى ما يزيد عن 146 ألف طالبا وطالبة بالصفين الأول والثاني الاعدادي الامتحان في مادتي العلوم والجبر خلال 453 مدرسة.

فيما اختتمت امتحانات  الصف السادس الابتدائي امتحان الفصل الدراسي الأول حيث أدى ما يزيد عن 80 ألف تلميذًا وتلميدة الامتحان في مادتي العلوم والمهارات المهنية خلال 695 مدرسة على أن يختتم غدًا  تلاميذ الصفين الرابع والخامس الابتدائي الامتحان في مادتي الرياضيات للصف الرابع والعلوم للصف الخامس.

بينما واصل طلاب الصف الأول الثانوي العام امتحان نهاية الفصل الدراسي الأول والتي بدأت 13 يناير وتستمر حتى 23 من نفس الشهر  حيث أدى " اليوم" ما يزيد عن 18ألف و101 طالبا وطالبة (نظامي /خدمات) الامتحان في مادتي الكيمياء والجغرافيا خلال 92 مدرسة ثانوي في مدن وقرى المحافظة، بالتزامن مع أداء ما يزيد عن 53 ألف طالبا وطالبة بالتعليم الفني امتحان نهاية الفصل الأول لسنوات النقل بمختلف أنواعه (صناعي، تجاري، زراعي) خلال 53 مدرسة على مستوى المحافظة.

اطمأن وكيل الوزارة على مستوى الامتحان ومدى مطابقتها لمواصفات الورقة الامتحانية الواردة من المركز القومي للامتحانات والاطمئنان على دخول الطلاب على منصة الامتحان من خلال جهاز التابلت والتي تشمل على اسئلة اختيار من متعدد بنسبة 85٪ وكذلك أداء الطلاب الأسئلة المقالية بنسبة 15 % في وقت واحد.

التأكيد على ضرورة استمرار أعمال التعقيم والتطهير

 وأشار إلى متابعة أعمال الامتحانات أول بأول ولحظة بلحظة منذ الصباح الباكر والتواصل المستمر بين غرفة العمليات بالمديرية وغرف عمليات الإدارات التعليمية لرصد أي معوقات أو شكاوى عن سير الامتحانات والعمل على سرعة حلها، وقد تم التأكيد على ضرورة استمرار أعمال التعقيم والتطهير لجميع مقار سير الامتحانات حفاظا على سلامة جميع الطلاب والعاملين داخل اللجان  والعمل على توافر كافة التسهيلات اللازمة لكافة عناصر المنظومة ولضمان سير الامتحانات بطريقة سلسة والتعامل الفوري مع أية مستجدات

كما نوه وكيل التعليم عن الالتزام بكافة التعليمات الإدارية والفنية المنظمة للعملية الامتحانية والتأكيد على توقيع القائمين على الامتحانات على إقرار الموانع كذلك التوقيع على كشوف الملاحظة مسبقًا قبل بدء الامتحان بوقت كاف لضمان انضباط اللجان، وكذا حظر دخول الطلاب بأجهزة التليفون المحمول أو أية أجهزة إلكترونية من سماعات أو ساعات حديثة والتشديد على عدم التهاون في تطبيق القانون والقرارات الوزارية بشأن حالات الغش والشغب.

بني سويف التربية والتعليم الامتحانات الإعدادية حالات الغش

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