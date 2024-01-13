تحرير 200 محضر بمخالفات خلال حملة على الأسواق والمخابز ببني سويف

وجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، باستمرار وتشديد الرقابة على الأسواق والمحلات والمنشأت التجارية ضمن إجراءات ضبط الأسواق والحفاظ على حقوق وصحة وسلامة المواطنين لمنع التلاعب بأسعار السلع الأساسية وعدم السماح للسلع منتهية الصلاحية وكافة صور الغش التجاري بالسوق السويفي.



جاء ذلك خلال استعراضه للتقرير الأسبوعي لجهود مديرية التموين والتجارة الداخلية في مجال الرقابة التموينية خلال الفترة من 7 إلى 12 يناير الجاري، بالتعاون مع الجهات المعنية من مباحث التموين والطب البيطري ومفتشي الأغذية بمديرية الصحة والدمغة والموازين، وذلك في إطار خطة المحافظة لتحقيق الانضباط في الأسواق، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

تضمن التقرير الذي عرضه المهندس وصفي عبدالله وكيل وزارة التموين، الإشارة إلى تنفيذ خطة المحافظة لخفض أسعار السلع ورفع العبء عن كاهل المواطنين، حيث واصلت المديرية بالتعاون مع الشركات الغذائية تنظيم وتوفير السيارات المتنقلة والتي تحمل كميات كبيرة من السلع والمواد الغذائية (سكر، زيت، جبن، مكرونة، أرز، سمن الخ وغيرها من السلع الغذائية ( بأسعار مخفضة مقارنة بمثيلاتها بالأسواق العامة، وذلك بالبيع المباشر للمستهلك عن طريق السيارات المتنقلة لسهولة الوصول إلى القرى والمراكز البعيدة عن المنافذ والأسواق التجارية وكذلك المرور مع الجهات التنفيذية بالمحافظة بالمرور على المنافذ والسلاسل التجارية لمتابعة تنفذ المبادرة وتكثيف الحملات التموينية للتأكد من التزام التجار بالأسعار المعلنة ومراقبة عملية تداول السلع بالأسواق وضبط منظومة الأسعار واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين ومحتكري السلع الغذائية.

أسفرت الحملات المنفذة خلال تلك الفترة، عن تحرير 91 مخالفة تموينية بالمخابز البلدية، وذلك بواقع 19محضرًا لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، 37 محضرا لإنتاج خبز ناقص الوزن، 3 محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل وقائمة البيانات، 10 محاضر لتدني مستوى نظافة أدوات العجين، 6 محاضر لعدم صرف بون للمواطنين محضر لعدم وجود سجل زيارات، و3 محاضر للتوقف الكلي عن الانتاج بدون تصريح، و7محاضر للتصرف في 47جوال زنة 50كجم من حصة الدقيق، و5 محاضر لتجميع 31 جوال دقيق بلدي مدعم زنة 50 كجم.

كما تم المرور على البدالين التموينيين للتأكد من صرف المقررات التموينية بالأسعار والكمية المقررة، حيث تم صرف المقررات التموينية عن شهر يناير للبدالين بنسبة 50 % من الكميات المربوطة على التجار من قبل الشركة المصرية لتجارة الجملة، في حين تم تحرير 4 محاضر ضد تجار تموينيين لعدم حصولهم على شهادات صحية، و3محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار، و10محاضر للغلق والتوقف عن ممارسة النشاط خلال ساعات العمل الرسمية.

فيما يتم استقبال المواطنين بمكاتب التموين ممن تنطبق عليهم الشروط والقواعد الخاصة بإضافة المواليد للفئات المحددة (مستحقي معاشي تكافل وكرامة والضمان الاجتماعي، حاملي كارنيه الخدمات المتكاملة، أبناء الشهداء وزوجة الشهيد وأبناء الأسر البديلة).

وأسفرت الحملات اليومية التي تقوم بها المديرية وأجهزتها الرقابية وإدارتها الفرعية لمراقبة الأسواق عن تحرير 2 محضر ضد المسئولين عن محال بيع السجائر والدخان لقيامهم بحيازة وبيع سجائر مستوردة مجهولة المصدر ومهربة بطرق غير مشروعة وغير مطابقة للمواصفات القياسية وتم ضبط 11 قاروصة سجائر متنوعة وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين والعرض على النيابة العامة للتصرف، و5 محاضر ضد المسئولين عن محال بيع السجائر والدخان لقيامهم بالبيع بأزيد من السعر الُمقرر.

و2 محضر ضد أصحاب محلات أسمنت ومواد بناء لحيازة وبيع أسمنت بدون فواتير والتحفظ على طن أسمنت مجهول مصدره، و3 محاضر ضد محلات جزارة لعرض وبيع لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية، و20 محضرًا للعاملين في محلات الجزارة والمواد الغذائية لعدم حمل شهادات صحية سارية، و29 محضرًا لمحلات وألنشطة تجارية لعدم الإعلان الأسعار

وفي مجال تداول المواد البترولية والرقابة على المحطات والمستودعات، فقد تم تحرير 2 محضر ضد مسؤولى مستودعات لقيامهم باستبدال أسطوانات الغاز بازيد من السعر المقرر، ومحضر آخر ضد صاحب مستودع لتصرفه في السوق السوداء لعدد 334 أسطزانة بوتاجار منزلي، وتم اتخاذ الإجراء القانوني وعرضه على النيابة العامة للتصرف، ومحضر ضد صاحب مستودع لتجميع اسطوانات غاز بغرض بيعها في السوق السوداء بأعلى من السعر الرسمي والتحفظ على 90 أسطوانة، و2 محضر لمستودعين لعدم التزامهم بتنفيذ الحصة الشهرية المقررة لهم من محطات التعبئة دون الحصول على إذن من الجهات المختصة، و16 محضرًا لأصحاب مستودعات لعدم مزاولة النشاط أثناء ساعات العمل الرسمية.

ومحضر ضد طلمبة رصيف لعدم حصول صاحبها على ترخيص، والتحفظ على 1000 لتر سولا وبنزين، فيما قامت المديرية بتشكيل غرفة عمليات رئيسية لمتابعة منظومة الغاز، خاصة مع زيادة الطلب في فصل الشتاء لمنع أية اختناقات أو نقص في تلك السلعة الحيوية

وفي مجال الغش التجاري تم تحرير 3 محاضر ضد المسئولين عن أحد المحال التجارية لحيازة وعرض وبيع سلع غذائية منتهية الصلاحية، وتم التحفظ على كميات من المياه الغازية والتمور والطحينة منتهية الصلاحية )، بجانب سحب 2 عينة غذائية لفحصها معمليًا،.