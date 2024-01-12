غدا.. انطلاق امتحانات النقل بالثانوية العامة في بني سويف داخل 92 مدرسة

راجع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، مع مسؤولى التعليم، التجهيزات والترتيبات اللازمة، لبدء امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول لسنوات النقل بالثانوي العام لعام 2024/2023، والتي تنطلق غدًا السبت 13 يناير بالصف الأول، وذلك بالتزامن مع امتحانات الصف الثاني، والتي تبدأ "بعد غد الأحد" في 92 مدرسة ثانوى على مستوى إدارات المحافظة، بإجمالي يزيد عن 34 ألف طالبا وطالبة" بالصفين الأول والثاني " وتختتم يوم الثلاثاء 23 من نفس الشهر " للصف الأول" ويوم الأربعاء 24 " للصف الثاني.

وأشار وكيل الوزارة الدكتور محمد عبد التواب، إلى عقده اجتماعًا " عبر تقنية الفيديو كونفرانس " مع مديري ووكلاء الإدارات التعليمية والقائمين على أعمال الامتحانات، بحضور قيادات المديرية: الدكتور هاني رجائي وكيل المديرية، ومحمد رمضان مدير عام التعليم العام، الدكتور ربيع محمد أمين مدير عام الشؤون التنفيذية، المهندس كامل أبو طالب مدير عام التعليم الفني، وعمر سيد مدير عام الشؤون المالية والإدارية ومديري المراحل والمتابعة والتطوير التكنولوجي.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم، أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وتحقيق التباعد بين الطلاب، أثناء أداء الامتحان حرصا على صحتهم وسلامتهم، وتقليل الكثافات الطلابية داخل لجان الامتحانات وضمانا لحسن سير العملية الامتحانية، مع المتابعة المستمرة للمدارس للوقوف على جاهزيتها وتوفير كافة التيسيرات اللازمة والأجواء الملائمة لعقد الامتحانات بسلاسة ودون معوقات، موضحًا أن امتحانات النقل للمرحلة الثانوية العامة، تبدأ غدًا السبت بأداء طلاب الصف الأول الامتحان في مادتي اللغة العربية"فترة أولى" ولغة اجنبية ثانية "فترة ثانية"، وعددهم 18 ألف و101 طالبًا وطالبة " نظامي وخدمات" فيما تبدأ امتحانات الصف الثاني الأحد بمادة اللغة العربية بإجمالي عدد 16 ألف و312 طالبًا وطالبة.

وأضاف عبد التواب ، مبينًا طبيعة ونظام الامتحانات قائلًا: أن الامتحان " وبحسب التعليمات والقرارات الوزارية " سيكون على مستوى الإدارة من خلال موجه أول المادة بدعم من إدارة التطوير التكنولوجي طبقا للمواصفات الفنية للورقة الامتحانية الواردة من المركز القومي للامتحانات على أن تشمل الورقة أسئلة اختيار من متعدد بنسبة 85٪ الكترونيا وأسئلة مقالية بنسبة 15٪ ويكون الامتحان سواء كان أجهزة التابلت - الأسئلة المقالية) في وقت واحد وهو الزمن المحدد للامتحان.

وأشار عبد التواب ، إلى أنه في حالة حدوث أي مشكلة تقنية أثناء أي مادة يتم أداء الامتحان ورقيا بنظام البوكلت في نفس موعد الامتحان المحدد بالجدول، في حين يتم الامتحان ورقيا بنظام البوكلت في كل المواد،وذلك لطلاب المدارس الحكومية والخدمات والمدارس الخاصة المتواجدين بمدارس غير متصلة بالإنترنت أو الطلبة الذين لم يتسلموا أجهزة التابلت وكذلك طلبة المنازل.

وأكد عبد التواب، على توجيهات المحافظ "د. محمد هاني غنيم " بتضافر الجهود وتعاون كافة أطراف المنظومة وبذل أقصى الجهد لخروج الامتحانات بالشكل المطلوب وتوفير كافة التيسيرات اللازمة والأجواء الملائمة لعقد الامتحانات بسلاسة ودون معوقات مع التواصل المستمر بين غرفة العمليات بالمديرية وغرف عمليات الإدارات لتقديم الدعم الفني وإيجاد الحلول العاجلة لأي مشكلة طارئة، والتأكيد على إحكام السيطرة على أمن بوابة المدرسة وغلق الأبواب وعدم السماح بتواجد غير القائمين على الامتحانات داخل المدارس والتأكيد على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين حجرة الكنترول.

بالإضافة إلى منع دخول التليفون المحمول داخل اللجان سواء الطلاب أو الملاحظين والمراقبين،مع التشديد على توقيع الملاحظين والمراقبين على كشوف الملاحظة مسبقًا قبل بدء الامتحان لضمان انضباط اللجان، مناشدًا الطلاب والطالبات بالانضباط والالتزام بتعليمات الامتحان لضمان أداء الامتحان في أجواء سلسة وإيجابية دون مشاكل.