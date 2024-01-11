محافظ بني سويف يوجه بسرعة إزالة منزل آيل للسقوط بالواسطي

استمع الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، لشكوى مواطن يلتمس اتخاذ الإجراءات اللازمة لسرعة إصدار قرار إزالة لمنزلة "الآيل للسقوط" والكائن بشارع الشيخ زارع بمدينة الواسطى، وذلك حرصًا على أمن وسلامة المارّة.

وناقش محافظ بني سويف، رئيس المدينة ومدير الإدارة الهندسية، الذيّن أكدا أنه تمت معاينة المنزل بمعرفة الإدارة ولجنة المنشآت الآيلة للسقوط وأفادت بإزالة المنزل، وبناءً عليه سيتم إصدار قرار لإزالة العقار الآيل للسقوط على نفقة صاحب العقار وفي خلال ثلاثين يومًا من تاريخ صدور القرار.

جاء ذلك خلال اللقاء المفتوح الذي يعقده المحافظ، بصفة أسبوعية، لبحث مشاكل ومطالب المواطنين، والبحث عن الحلول والعمل على تنفيذها، في أسرع وقت ممكن وفي إطار القانون والمتاح من إمكانات، وذلك في حضور المختصين من وكلاء الوزارات ورؤساء المدن ومديري عموم المديريات الخدمية.

حضر اللقاء مها حميدة، مدير الإدارة العامة لخدمة المواطنين بديوان عام المحافظة، وحمادة راضي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى، ومسؤولى الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية.