انتظام امتحانات نصف العام لطلاب سنوات النقل في بني سويف

تلقي الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، تقرير متابعة أعدته مديرية التربية والتعليم، بشأن سير أعمال امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الحالي 2023/2024، بعد استئنافها عقب انتهاء عطلات واحتفالات عيد الميلاد المجيد للأخوة المسيحيين، والتي كانت قد انطلقت في الرابع من يناير الجاري للصف السادس، واستؤنفت في العاشر من الشهر الحالي، على أن تختتم في 24 يناير.

وأدى اليوم ما يزيد على 165 ألف تلميذ وتلميذة بالصفين الرابع والخامس الامتحان في مادتي اللغة الأجنبية والدراسات الاجتماعية، خلال 695 مدرسة (رسمي - عربي - لغات - خاص) على مستوى الإدارات التعليمية، بالتزامن مع أداء طلاب الصفين الأول والثاني الاعدادي الامتحان، حيث يؤدي طلاب الصف الأول الامتحان في مادة اللغة الأجنبية والصف الثاني في مادة الهندسة بإجمالي يزيد على 165 ألف طالب وطالبة خلال 453 مدرسة، بجانب متابعة سير امتحانات النقل بالتعليم الفني، حيث يؤدي ما يزيد على 53 ألفا و785 طالبا وطالبة بمدارس التعليم الفني (صناعي - زراعي - تجاري) خلال 53 مدرسة.

وتضمن التقرير، الذي أعده محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم، الإشارة إلى تواصله مع مديري إدارات التعليم عبر تقنية الفيديو كونفرانس، للاطمئنان على توفير جميع الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية وتحقيق التباعد بين الطلاب، وتقليل الكثافات الطلابية داخل اللجان، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتوفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب خلال يوم الامتحان.