بالأرقام.. حجم الإنجازات داخل 3 مجالس قروية ببنى سويف خلال 10 سنوات

شهدت المجالس القروية بمراكز محافظة بنى سويف، السبع تنفيذ العديد من المشروعات خلال 10 سنوات منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية حكم البلاد حيث استهدفت تحسين الخدمات في جميع القطاعات ودعم البنية التحتية لمشاريع تنموية في جميع المجالات داخل تلك القري، ساهمت في تغير حياة المواطن إلى الأفضل.

وحصلت «الدستور»، على تقرير يكشف حجم الإنجازات داخل المجلس القروي ومنهم مجلس قروي قمن العروس بمراكز الواسطى حيث يعيش ما يقرب من 82 ألف مواطن في 6 قري وهم قمن العروس وبنى عنيم وكفر ابجيج، كوم أدريجة، والديابية وكفر بنى عتمان، حيث تم تنفيذ 106 مشروعات خدمية بتكلفة أكثر من 138 مليون جنيه وشملت المشروعات 6 مشروعات في التعليم، و10 مشروعات في تحسين البيئة، و25 مشروعًا في الكهرباء، و7 مشروعات في التموين، و7 مشروعات في مياه الشرب، و19 مشروعًا في الصحة، و16 مشروعًا في الطرق، و37 مشروعًا في التضامن.

وبمجلس قروي شريف باشا بمركز بنى سويف حيث يعيش ما يقرب من 68 ألف مواطن في 6 قري وهم شريف باشا ونعيم ورياض باشا ومنقريش، والكوم الأحمر، وشريف أبو سليم، حيث تم تنفيذ 127 مشروعًا خدميًا بتكلفة أكثر من 713 مليون جنيه وشملت المشروعات 5 مشروعات في التعليم و24 مشروعًا في تحسين البيئة وتدعيم الوحدة المحلية، و29 مشروعًا في الكهرباء، و13 مشروعا في التموين، و26 مشروعا في الطرق، و11 مشروعا في الشباب والرياضة، و4 مشروعات في الصحة.

وبمجلس قروي إهناسيا الخضراء بمركز بنى سويف حيث يعيش ما يقرب من 47 ألف مواطن وهم اهناسيا الخضراء، وبنى عفان ودموشسا حيث تم تنفيذ 69 مشروع خدمي بتكلفة أكثر 336 مليون جنيه وشملت المشروعات 6 مشروعات بالتعليم، و20 مشروعًا في تحسين البيئة وتدعيم الوحدة المحلية، و 18 مشروعًا في الكهرباء، و6 مشروعات في التموين، و7 مشروعات في الطرق.