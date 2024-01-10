تنفيذ المرحلة الأولى لمشروع إنشاء كوبري مزلقان "الواسطى - الفيوم"

تابع اللواء سامي علام، السكرتير العام المساعد في بنى سويف، سير العمل في المرحلة الأولى من مشروع إنشاء كوبري مزلقان السكة الحديد "الفيوم الواسطى" على الطريق الزراعي.

وتفقد السكرتير العام المساعد، مستجدات وسير والأعمال بالمشروع، الذي يتم تنفيذه على مرحلتين، ويتضمن إنشاء عدد 2 كوبري سيارات بطول إجمالي 750 مترًا لكل كوبري، الأول في اتجاه الواسطى / بني سويف، والثاني اتجاه بني سويف / الواسطى بعرض 2 حارة بإجمالي عرض 10 أمتار لكل كوبري، بجانب إنشاء طريق خدمة سطحى بعرض 5 أمتار، لتسهيل حركة الدخول والخروج من مدينة الواسطي.

كما عقد السكرتير العام المساعد، اجتماعًا بحضور ممثلى الجهات التنفيذية المعنية لمناقشة الموقف التنفيذي والأعمال المنُفذة، والخطوات اتخاذها لسرعة الانتهاء من المرحلة الأولى، خاصة فيما يتعلق باعمال الكهرباء والإنارة على طريق الخدمة السطحى عقب نقل كابلات وخطوط الكهرباء التي كانت تقع في مسار الكوبري، مشيرًا إلى تكليفات المحافظ بالمتابعة المستمرة لسير العمل بالمشروع وتذليل كل المعوقات والتنسيق بين الجهات ذات الصلة، والإعداد للتجهيز للمرحلة الثانية.