"مياه بني سويف" توقف 8 محطات بسبب بدء "السدة الشتوية"

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، اليوم الإثنين، توقف محطات "رياض باشا بمركز بني سويف، ناصر القديمة وبني عدي بمركز ناصر، ببا القديمة والبرانقة بمركز ببا، الفشن القديمة وقرية 3 بمركز الفشن، قلة بمركز اهناسيا" وذلك نتيجة بدء السدة الشتوية، ما ليؤدي توقف المحطات لتأثيرها على ضغوط مياه الشرب بتلك المناطق التي تتغذي منها.

وأكدت المهندسة دينا عمر سليمان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، وجود التغذية البديلة لتخفيف تأثر المناطق التي تتغذي من تلك المحطات خلال تلك الفترة، وكذلك تدبير سيارات مياه شرب نقية صالحة للشرب في الحاجة إليها خلال تلك الفترة من خلال الأتصال بالخط الساخن 125 من أي تليفون أرضي أو موبايل أو رقم واتس آب 01211175827 علي مدار 24 ساعة.

وفي سياق آخر، أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على استمرار وتشديد الرقابة على الأسواق والمحلات والمنشأت التجارية ضمن إجراءات ضبط الأسواق والحفاظ على حقوق وصحة وسلامة المواطنين لمنع التلاعب بأسعار السلع الأساسية وعدم السماح للسلع منتهية الصلاحية وكافة صور الغش التجاري بالسوق السويفي.



جاء ذلك خلال استعراضه للتقرير الأسبوعي لجهود مديرية التموين والتجارة الداخلية في مجال الرقابة التموينية خلال الفترة من 30 ديسمبر الماضي حتى 5 يناير الجاري، بالتعاون مع الجهات المعنية من مباحث التموين والطب البيطري ومفتشي الأغذية بمديرية الصحة والدمغة والموازين، وذلك في إطار خطة المحافظة لتحقيق الانضباط في الأسواق، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

تضمن التقرير الذي عرضه المهندس وصفي عبدالله وكيل وزارة التموين، الإشارة إلى تنفيذ خطة المحافظة لخفض أسعار السلع ورفع العبء عن كاهل المواطنين، حيث واصلت المديرية بالتعاون مع الشركات الغذائية تنظيم وتوفير السيارات المتنقلة والتي تحمل كميات كبيرة من السلع والمواد الغذائية (سكر، زيت، جبن، مكرونة، أرز، سمن الخ وغيرها من السلع الغذائية.