الأحد 07 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

جهود الوحدات المحلية ببنى سويف في ملفات النظافة ورفع الإشغالات

المجهودات
المجهودات

وجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف باستمرار المتابعات الميدانية لكافة القطاعات والإدارات الخدمية، والإشراف على ضبط وإزالة مخالفات البناء، وتكثيف حملات النظافة اليومية في شوارع المدن الرئيسية والفرعية، ورفع المخلفات والقمامة من القرى والميادين والمناطق السكنية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتبين من تقارير جهود الوحدات المحلية قيام الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمسطا برئاسة نشأت معبد بمتابعة تنفيذ حملة تفتيشية مفاجئة على المخابز البلدية بقرى مجلس قروي مازورة (الكوم الأحمر. المحمودية. الشيخ عابد، منشأة سليمان، عزبة نصير) لتشديد الرقابة على جودة إنتاج الخبز المدعم وعدم التلاعب في حصص الدقيق المقررة، حيث أسفرت الحملة عن تحرير عدة محاضر متنوعة بين تدني مستوى النظافة، عدم إعطاء بون للمواطنين، نقص وزن، وغيرها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وفي مركز الواسطى، تابعت الوحدة المحلية برئاسة حمادة راضي، أعمال لجنة شئون القرى الفرعية بالوحدة، والتي تقوم بمتابعة وانتظام سير العمل وتقديم الخدمات بالمصالح الحكومية بقرية قمن العروس، حيث قامت اللجنة  بالمرور على الوحدة المحلية والتضامن الاجتماعي والطب البيطري والتموين والمرور على الجمعية الزراعية والوحدة الصحية، للتأكد من توافر الخدمات للمواطنين، وتذليل العقبات بكافة القطاعات الصحية والاجتماعية والزراعية المقدمة للمواطنين، فضلا عن الاطلاع على سجلات الحضور والانصراف؛ للتأكد من الانضباط الإداري.

في حين عقدت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفشن برئاسة محمد بكري، الاجتماع الأسبوعي برؤساء الوحدات القروية وبعض مديرى الإدارات لمناقشة وإعداد خطة العمل بالمجالس القروية والمزمع تنفيذها خلال الأسبوع الجاري، بملفات التقنين والتصالح والانتهاء من المتغيرات أولا بأول والإزالات في المهد على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة ومنظومة النظافة ورفع التراكمات وتمهيد الطرق، ورفع الإشغالات والإعلانات المخالفة، وترشيد استهلاك الكهرباء بجانب تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق. بالإضافة إلى مناقشة ما تم تنفيذه من تكليفات خلال الأسبوع الماضي، والإجراءات المنفذة حيال الملاحظات التي رصدتها وحدات المتابعة والرصد الميداني والتفتيش الإداري خلال زياراتها لمتابعة الموقف الخدمي بالقرى والمصالح الحكومية.

بينما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ناصر تحت إشراف علي يوسف رئيس المركز، بتنفيذ حملة نظافة أسفرت عن رفع 80 طن قمامة بشارع جمال عبد الناصر وشارع شجرة الدر وشارع بور سعيد وشارع الجيش وشارع أبو بكر الصديق وشارع المركز الجديد، بجانب تمهيد وتسوية طريق دلاص/ الزيتون، ومداخل قرية بهبشين، وطريق قرية الزيتون/ عزبة حسين نامق.

بني سويف الواسطي الإشغالات المخابز سمسطا

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