إحالة صياد ببنى سويف للجنايات بتهمة إحداث عاهة مستديمة لطفلة

اعتدى صياد سمك بالضرب على طفلة بمحافظة بني سويف، البالغة من العمر 12 عامًا بسلك كهربائى مما تسبب في إحداث عاهة مستديمة في عينها، بسبب مشاجرة وقعت بين الطفلة وأطفاله الصغار، وعلى إثرها تم إحالة الصياد إلى محكمة الجنايات لإجراء محاكمة عاجلة له.

واتهمت النيابة العامة ببنى سويف «ع.ص.ف» 33 سنة،، صياد سمك، بضرب المجنى عليها الطفلة «آ.ع. م» 12 سنة، طالبة، عمدا مع سبق الاصرار، بسبب وجود مشاجرة بين المجنى عليها، و2 من أولاد المتهم، وتبين أن المتهم بيت النية وعقد العزم على ضرب المجنى عليها وأعد لهذا الغرض سلك كهربائى وتوجه إلى المجنى عليها وانهال عليها بالضرب وأحدث بالعين اليمنى للمجنى عليها عاهة مستديمة.

واستمعت النيابة العامة، إلى أقوال شقيق المجنى عليها ويدعى «أ.ع. م»، 22 سنة، ويعمل صياد سمك، والذى كشف أنه أثناء قيامه بسقى أرضه أبصر شقيقته المجنى عليها وبها إصابة بعينها وأخبرته بقيام المتهم بضربها وأن السبب في ضربها الحاق الإصابة بشقيقته.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة ببنى سويف أن المجنى عليها أكدت في أقوالها أنها على أثر وجود مشاجرة مع أولاد المتهم حضر إليها والدهم ووجه لها عدة ضربات استقرت إحداها في عينها اليمنى باستخدام سلك كهربائى مما أدى إلى إصابتها.