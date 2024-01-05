الجمعة 05 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

أسماء 4 ضحايا في حادث تصادم بني سويف

حادث تصادم
حادث تصادم

حصلت «الدستور» على أسماء 4 جثث بعد التعرف عليهم، بعدما لقوا مصرعهم وأصيب آخر، اليوم الجمعة، فى حادث تصادم سيارتين جامبو مع أخرى ربع نقل، بالطريق الصحراوي الشرقي بمحافظة بني سويف وتم نقلهم إلى المستشفى.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم سيارتين جامبو مع أخرى ربع نقل بعد نزلة سنور بالطريق الصحراوي الشرقي بدائرة المحافظة، وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى محل الواقعة.

وانتقلت سيارتا إسعاف تابعتان لمرفق بنى سويف إلى محل الواقعة، وتبين أن الحادث أسفر عن مصرع 4 أشخاص وهم محمد ناصر محمود 20 سنة ومقيم بمركز ناصر بمحافظة بني سويف، ومحمد حسني محمد 21 سنة، ومقيم بمحافظة أسيوط، ومحمد بدر محمد ومقيم بمركز ناصر بمحافظة بني سويف، وعبد الناصر محمد حسن 22سنة، ومقيم بمحافظة أسيوط وتم نقلهم إلى مشرحة مستشفى بنى سويف التخصصي تحت إشراف النيابة العامة واستدعاء الطبيب الشرعي، للكشف عليهم واستصدار تصاريح الدفن وتسليم الجثث لذويهم تمهيدًا لدفنهم.

أسماء المصابين

وأسفر الحادث عن إصابة شخص ويدعي محمد صلاح عبدالجليل 28 سنة، سائق، ومقيم بمحافظة القليوبية، باشتباه ما بعد الارتجاج وكسر بعظمة الترقوة، وتم نقله إلى قسم الاستقبال بمستشفى بنى سويف التخصصي لتلقي العلاج اللازم وإجراء الإسعاف الأولية اللازمة.

وفي سياق آخر، أصيبت 5 طالبات بإختناق نتيجة تسرب غاز طبيعي داخل سكن خاص بمدينة بني سويف الجديدة شرق النيل، وتم نقلهن بسيارات الإسعاف إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم لهن.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة بني سويف بلاغًا يفيد بتعرض 5 طالبات جامعيات لاختناق واغماء نتيجة تسرب غاز طبيعي داخل سكن خاص بأحد العقارات الكائنة في مدينة بني سويف الجديدة شرق النيل، وتم التوجيه بسرعة إنتقال سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ ونقل المصابات إلى أقرب مستشفى وتقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة لهن واتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة

بني سويف الصحراوي الشرقي الأجهزة الأمنية اسيوط نزلة سنور

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