الأربعاء 03 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ بني سويف يكرم المتميزين رياضيًا على المستوىات الدولية والإفريقية والعربية

التكريم
التكريم

كرم الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف، 4 من أبناء بني سويف المتميزين رياضيًا، والذين حققوا مراكز متقدمة في عدد من الألعاب الفردية والجماعية، أثناء مشاركتهم في مسابقات وبطولات عالمية وعربية وإفريقية، في ألعاب القوى والكرة الطائرة "جلوس" لذوي الهمم، وذلك بحضور الأستاذ هشام الجبالي مدير عام مديرية الشباب والرياضة.

 

وسلم محافظ بنى سويف، المكرمين شهادات تقدير،حيث تم تكريم كل من اللاعب محمد عبد المنعم سيد الحاصل  على الميدالية الذهبية (الخطف)ببطولة العالم لرفع الاثقال للناشئين بالمكسيك نوفمبر 2023،و(6) ميداليات ذهبية (خطف /نطر) بالبطولة الافريقية ناشئين والبطولة العربية للكبار لرفع الاثقال للشباب،واللاعبة: بسمة رمضان عبد الوهاب _ لاعبة  منتخب مصر  في رفع الأثقال "ناشئين" الحاصلة على ـ 5 ميداليات ذهبية وميدالية فضية بالبطولتين الافريقية والعربية لرفع الاثقال ناشئين تحت 17 سنة والتي استضافتهما  مصر فى اكتوبر 2023.

 

وكرم،  البطل الأوليمبي:عبد النبى حسن أحمد_ الحاصل على  لقب أفضل ليبرو في العالم في بطولة  العالم للكرة "طائرة جلوس"ومشاركته مع المنتخب المصري الفائز  بالميدالية الفضية والمركز الثاني عالميًا في نفس البطولة التي أقيمت بمصر فى نوفمبر 2023، بجانب تكريم  اللاعب كريم محمود عبد التواب _لاعب منتخب مصر البارالمبي لألعاب القوى_ الحاصل على الميدالية الفضية فى بطولة العالم التي أقيمت في فرنسا يوليو 2023 والمؤهلة للمشاركة وتمثيل منتخب مصر في منافسات أولمبياد باريس 2024.

 

وأعرب محافظ بني سويف، عن سعادته وحرصه على  تكريم هذه الكوكبة المتميزة من أبناء وشباب بني سويف، مشيرًا إلى اعتزازه بالإنجاز وفخره بالتميز الذي حققوه، وتمثيل ورفع علم بلدهم  في المحافل  والمنتديات العالمية، مؤكدا أن الوطن يزخر بشباب واعد لديه الطموح ومحب لوطنه الغالي مصر.

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