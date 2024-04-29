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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

خطر وجودي لإسرائيل..

سموتريتش لنتنياهو: إلغاء العملية في رفح وقبول الصفقة المصرية استسلام مهين

وزير المالية الإسرائيلي
وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش

علق رئيس حزب الصهيونية الدينية ووزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش الأحد على الخطة المصرية الجديدة لصفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة "حماس".

وقال سموتريتس معقبا على الخطوط العريضة للصفقة المصرية بين إسرائيل وحماس: "إن الموافقة على الصفقة هي استسلام مهين، ومنح نصر للنازيين على حساب مئات المقاتلين الإسرائيليين الذين سقطوا في المعركة، والحكم على المختطفين الذين لم تشملهم الصفقة بالإعدام".

وأضاف: "هذا قبل كل شيء يشكل خطرا وجوديا على الدولة".

وتوجه سموتريتش في وقت لاحق إلى نتنياهو قائلا: "إذا قررت التلويح بالراية البيضاء وإلغاء أمر احتلال رفح، فلن يكون للحكومة التي ترأسها الحق في الوجود".

هذا وأفاد مسؤول رفيع في حماس وكالة "فرانس برس" الأحد أن "لا قضايا كبيرة" في ملاحظات الحركة بشأن الاقتراح الأخير المقدم من إسرائيل ومصر حول اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة.

فيما أكد مسؤولون إسرائيليون لموقع "أكسيوس" وجود مقترح إسرائيلي جديد لصفقة مع "حماس" يشمل إطلاق الأسرى مقابل "تهدئة طويلة الأمد" في قطاع غزة.

وفي وقت سابق أعلنت حماس تلقيها ردا رسميا من إسرائيل بشأن موقف الحركة الفلسطينية من صفقة تبادل الأسرى الذين أسرتهم الحركة يوم 7 أكتوبر من العام الجاري، وأنها ستدرس المقترح.

تجدر الإشارة إلى أن الإدارة الأمريكية رفضت قبل أيام قليلة الاقتراحات التي قدمتها حركة "حماس" والتي تشمل نقاطا عدة من بينها هدنة مع إسرائيل لمدة 5 سنوات على الأقل.

وكانت وسائل إعلام ذكرت في وقت سابق أن حماس تدرس مقترحا يتضمن وقف إطلاق النار لمدة 6 أسابيع في قطاع غزة وتبادل النساء والأطفال الذين اختطفتهم الحركة مقابل إطلاق 900 أسير فلسطيني.

 

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