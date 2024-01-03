الأربعاء 03 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ بني سويف يوجه بصرف إعانة لمساعدة أرملة مُعيلة لتجاوز أزمتها المادية

محافظ بني سويف من
محافظ بني سويف من الحدث

وجه الدكتور محمد هاني غنيم  محافظ بني سويف بصرف إعانة مالية لإحدى السيدات، نظرًا لظروفها  الأسرية والاجتماعية، وإعالتها للأسرة بعد وفاة الزوج، وقيامها بالإنفاق على أبنائها في مراحل التعليم، وتراكم الديوان عليها.

وكلف محافظ بنى سويف وحدة حقوق الإنسان، بسرعة بحث حالتها لاتخاذ ما يلزم لمساعدتها في تجاوز مشكلتها المادية.

جاء ذلك خلال اللقاء المفتوح الذي يعقده المحافظ بصفة أسبوعية،لبحث مشاكل ومطالب المواطنين، والبحث عن الحلول والعمل على تنفيذها، في أسرع وقت ممكن وفي إطار القانون والمتاح من إمكانات، بحضور المختصين من وكلاء الوزارات ورؤساء المدن ومديري عموم المديريات الخدمية

وقرر محافظ بنى سويف صرف مساعدة عاجلة للتيسير على الأسرة في تلك الظزوف، مع  تكليف وحدة حقوق الإنسان بالتنسيق مع التضامن ومؤسسات المجتمع المدني للمساهمة في دعم منزلها بالبسيط بما تحتاجه من وسائل الإعاشة من أثاث ومفروشات، ومتابعة حالة الأسرة لتوفير ما يلزم لها بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية من دعم عينى ومساعدات موسمية

حضر اللقاء مها  حميدة مدير الإدارة العامة لخدمة المواطنين بديوان عام المحافظة  ومسؤولو  وحدة حقوق الإنسان بالديوان العام.

بني سويف محافظ بني سويف لقاء المواطنين حقوق الانسان اللقاء الأسبوعي

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