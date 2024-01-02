"عبقري رياضة".. تفاصيل وصول "مارك" ابن بني سويف للعالمية

وصل الطالب مارك نادي فتحي صاحب الـ 11 عاما الطالب بالصف السادس الابتدائي بمدرسة سعد بن بى وقاص الرسمية بمركز الفشن جنوب محافظة بنى سويف، إلى العالمية، حيث سجل اسمه ذكائه وتفوقه بعد حصوله على المركز الأول على مستوى العالم بعد مشاركته في مسابقة اليوسي ماس العالمية، والتي أقيمت بدولة ماليزيا حيث تستهدف المسابقة تشجيع الطلاب على إتقان المعرفة في الرياضيات باللغة الإنجليزية.

وأكد مارك نادر، أن مسابقة "اليوسي ماس" عبارة عن برنامج يهدف إلى عدم الاعتماد على الآلة الحاسبة في حل المسائل الرياضية ويحتاج إلى التفكير، مؤكدا أن هناك مستويات وخطوات يتم المرور عليها حتى الوصول إلى العالمية، وأن اليوسي ماس يحتاج إلى السرعة في الحل بالخطوات للحصول على الدرجات النهائية.

وأوضح أنها كانت على مرحلتين فالمسابقة الأولى الفردية كانت بمشاركة 47 طالبا مصريا، والثانية جماعية بمشاركة 4 من الزملاء "زياد، حمزة، لؤي" وحصلنا على الدرجات النهائية، بعدما تمكنا من الإجابة على 200 مسألة حسابية باللغة الانجليزية خلال 8 دقائق دون استخدام الآلة الحسابية.

وأوضح "الطالب العبقري"، أن المستوى يستمر على مدار 3 أشهر حيث تمكنت من المرور على جميع المستويات والوصول إلى المستوى الأخير، وأن المسابقة شهدت مشاركة 75 دولة والمرحلة الأخيرة من التصفيات شهدت منافسة صعبة من الدول المشاركة ومنها ماليزيا صاحبة الأرض المنظمة للمسابقة والهند وسوريا، وظللت 4 سنوات حتى وصلت إلي مستوي المشاركة في المسابقة.

وأشار إلى أن مشاركته في اليوسي ماس جاء بسبب اهتمام والده به حتى يلتحق بالبرمجيات بعد التخرج، فكنت أشاهد صورا للحاصلين على مستوى العالم في المسابقة، معقبا: “كنت أحلم بذلك وربنا حقق حلمي وحصلت على المركز الأول على مستوى العالم في المسابقة”.

وتمكن الطالب العبقري، من التفوق على أكثر من 2550 طالبًا يمثلون 75 دولة، فالمسابقة عبارة عن تطوير عقلي مميز للأطفال ومخصصة لتفعيل طاقتهم العقلية في المرحلة العمرية من 4 إلى 12 سنة ويسهم البرنامج في تطوير قدرة الطلاب على التركيز والملاحظة والاستماع والتحليل والتصور وتقوية الذاكرة وتعزيز السرعة والدقة والثقة بالنفس.

وكرم الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف، الطالب وسلمه شهادة تقدير نظير النبوغ العلمي، حيث قدم التهنئة لأسرة الطالب والعاملين بقطاع التعليم بالمحافظة، مؤكدًا اعتزازه بالإنجاز والتميز الذي حققه الطالب وتفوقه على أقرانه على مستوى العالم في تلك المسابقة الدولية وتمثيل محافظة بنى سويف ورفع علم بلده في المحافل والمنتديات العالمية.