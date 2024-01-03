الأربعاء 03 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تعرف على تفاصيل محطات مشروع القطار الكهربائي بنطاق بني سويف

الاجتماع
الاجتماع

عقد اللواء حازم عزت السكرتير العام في بني سويف، اجتماعًا تنسيقيًا، بشأن توفير كافة البيانات المعلومات والخرائط الخاصة بشبكات المرافق الحالية والمستقبلية؛ لدراسة وتنفيذ الإجراءات اللازمة محطات مشروع القطار السريع بنطاق المحافظة والذي تنفذه الهيئة القومة للأنفاق ضمن خطة الدولة لتنفيذ المشروعات القومية في قطاع السكك الحديدية وتنفيذًا لرؤية مصر 2030 وخطط التنمية المستدامة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

بحضور المهندس أسامة زكي مفوض الهيئة القومية للأنفاق ممثلًا عن وزارة النقل، ومحمد بكري رئيس مدينة الفشن، ونشأت معبد رئيس مركز سمسطا، وأحمد إبراهيم مدير الإدارة العامة لأملاك الدولة، المهندس رامي رجب مدير التخطيط العمراني، وسلمى فتحي مدير مكتب الاستثمار، ومسؤولو شركات المرافق: مياه الشرب والصرف الصحي، الكهرباء، الغاز، الاتصالات، وممثلين عن:الطرق والنقل والكباري والمساحة وجهاز تنمية مدينة بني سويف الجديدة شرق النيل.

أكد السكرتير العام  توجيهات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم بتضافر جهود الجهات المعنية لتقديم الدعم اللوجستي اللازم لتنفيذ المشروع القومي للخط الثاني للقطار الكهربائي السريع (خط أكتوبر/أبوسمبل) والذي يمر بالصحراوي الغربي، نظرًا لأهمية المشروع في تحفيز النمو الاقتصادي بصعيد مصروتحويلها لمركز إقليمي فائق التطور لوسائل النقل والمواصلات الحديثة والصديقة للبيئة، وتحقيق تنمية زراعية وعمرانية، وخلق وادى جديد يمر بداخله محور مرورى متميز مكون من خط القطار السريع وطريق الصعيد الصحراوي الغربى الجارى تطويره.

فضلًا عن ربط المناطق الصناعية والزراعية الحديثة (مناطق الإنتاج) بالموانئ البحرية (مراكز التصدير)، وربط المناطق السياحية على طول الخط.

تم استعراض مسار الخط الثاني  للقطار الكهربائي السريع،والذي يبدأ من حدائق أكتوبر حتى أبو سمبل أسوان، مرورًا بمحافظات الصعد، بطول 1100كم ليشمل 36محطة،باستخدام قطارات حديثة تتنوع بين قطارات سريعة بسرعة تصل إلى 250كم/ساعة، وقطارات إقليمية تصل إلى 160كم/ساعة، وجرارات بضائع تصل سرعتها إلى 120كم/ساعة،  كما تم عرض موقف شركات المرافق والبيانات والخرائط المطلوبة لإمداد محطات القطار بالمرافق اللازمة من مياه وصرف صحي وكهرباء وغاز واتصالات.

ووجه السكرتير العام الجهات التنفيذية وفروع شركات المرافق المختلفة بالمحافظة بسرعة إزالة التعارضات "إن وُجدت"، وتحديد المسارات المثلى لتغذية محطات القطار بالخدمات والمرافق اللازمة، مكلفًا فرع هيئة مياه الشرب والصرف الصحي بموافاة هيئة الطرق بكافة مطالبها وملاحظاتها التي سبق مخاطبتها بها خلال الأسبوع الجاري، لسرعة الانتهاء من التجهيزات المطلوبة لترفيق المحطات.

بني سويف القطار الكهربائي السكك الحديدية الفشن سمسطا

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