الجمعة 05 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مصرع 4 وإصابة آخر إثر تصادم 3 سيارات ببني سويف

حادث تصادم سيارتين
حادث تصادم سيارتين

لقى 4 أشخاص مصرعهما، وأصيب آخر، اليوم الجمعة فى حادث تصادم سيارتين جامبو مع أخرى ربع نقل، بالطريق الصحراوي الشرقي بمحافظة بني سويف وتم نقلهم إلى المستشفى.

إخطار بالحادث

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم سيارتين جامبو مع أخري ربع نقل بعد نزلة سنور بالطريق الصحراوي الشرقي بدائرة المحافظة، وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى محل الواقعة.

وانتقلت سيارتا إسعاف تابعتان لمرفق بنى سويف إلي محل الواقعة وتبين أن الحادث أسفر عن مصرع 4 أشخاص مجهولين الهوية وجاري نقلهم إلى مشرحة مستشفى بنى سويف التخصصي تحت إشراف النيابة العامة وجاري التعرف عليهم، واستدعاء الأهلية لإنهاء التصاريح اللازمة واستلام الجثث تمهيدًا لدفنهم.

 أسماء المصابين

وأسفر الحادث عن إصابة شخص ويدعي محمد صلاح عبدالجليل 28 سنة، سائق، ومقيم بمحافظة القليوبية، مصابا باشتباه ما بعد الارتجاج وكسر بعظمة الترقوة، وتم نقله إلي قسم الاستقبال بمستشفى بنى سويف التخصصي لتلقي العلاج اللازم وإجراء الإسعاف الأولية اللازمة.

بني سويف الصحراوي الشرقي الأجهزة الأمنية مستشفى بني سويف التخصصي القليوبية

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