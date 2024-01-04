الخميس 04 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ بني سويف يتابع مع "التعليم" سير أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

تابع  الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، مع مسؤولي التعليم، سير أعمال  امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الحالي 2023 - 2024، والتي بدأت "اليومً" باللغة العربية للصف السادس الابتدائي.

وتُستأنف في التاسع من يناير الجاري عقب انتهاء عطلات واحتفالات عيد الميلاد المجيد للأخوة المسيحيين وبالتزامن مع بدء باقى سنوات النقل، حيث يبلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان الصف السادس نحو 80 ألف تلميذاً  وتلميذة  موزعين على  698 مدرسة ( رسمي/ عربي / لغات / خاص ) على مستوى إدارات التعليم بالمحافظة.

جاء ذلك خلال إطلاعه،على تقرير متابعة أعده  وكيل الوزارة  محمد عبد التواب على المحافظ، أشار خلاله إلى تواصله مع مديري إدارات التعليم ،للتأكد من  انتظام  سير امتحانات صفوف  النقل بالمرحلة الابتدائية  والاطمئنان على مستوى  الامتحان ومدى وضوح الأسئلة وجودة الطباعة ومطابقتها لمواصفات الورقة الامتحانية الواردة من المركز القومي للامتحانات.

بجانب متابعة تنفيذ خطة المديرية، بشان  توفير  الإجراءات الوقائية والتدابير و تقليل الكثافات الطلابية داخل اللجان، واستمرار تطهير المدارس ونظافة دورات المياه، مع تواجد الزائرة الصحية بالمدرسة فترة أداء الطلاب الامتحان ،واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتوفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب خلال  الامتحان.

كلف وكيل التعليم مديري الإدارات ومسؤولى الامتحانات، بالالتزام بالتعليمات الإدارية والفنية المنظمة لأعمال الامتحان والتأكيد على إحكام السيطرة على أمن بوابة المدرسة وغلق الأبواب وعدم السماح بتواجد غير القائمين على الامتحانات داخل اللجان إلى جانب التأكيد على ضرورة توقيع الملاحظين والمراقبين على كشوف الملاحظة مسبقاً قبل بدء اللجنة لتحقيق الانضباط داخل اللجان ، وحظر اصطحاب التليفون المحمول داخل اللجان سواء كان مع الطلاب أو الملاحظين ، وعدم التهاون في تطبيق القانون والقرارات الوزارية الصادرة بشأن اعمال الشغب والغش.

وأشار إلى أن غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية متصلة على مدار الساعة بغرف عمليات الإدارات التعليمية لمتابعة سير الامتحانات، وتذليل كافة العقبات التي تواجه اللجان، وتقديم الدعم الفني والحلول السريعة لأي مشكلة طارئة تواجه الطلاب.

بني سويف محافظ بني سويف التربية والتعليم الصف السادس الفصل الدراسي الأول

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