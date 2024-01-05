800 محضر لمخالفات بالمخابز والأسواق والأنشطة التجارية ببني سويف

ناقش الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، تقريرًا بشأن مجهودات أجهزة وإدارات مديرية التموين خلال شهر ديسمبر 2023، وذلك في إطار متابعته المستمرة للملفات الحيوية بهدف تقييم الأداء في القطاعات الخدمية التي يتعامل معها المواطن ليحصل على احتياجاته الأساسية ولضمان توافرها بالشكل المطلوب، وذلك تنفيذا لتكليفات الحكومة في هذا الجانب.

وتضمن التقرير الذي عرضه وكيل الوزارة المهندس وصفي عبدالله، الإشارة إلى أنه تم خلال تلك الفترة، توجيه حملات تموينية بالتعاون والتنسيق بين مع مباحث التموين للمرور على المخابز البلدية بدائرة المحافظة التي يزيد عددها عن 1280 مخبزًا للوقوف على مستوى جودة الرغيف المنتج والتأكد من توافر الاشتراطات المطلوبة.

فيما تم تحويل 332 مخبزًا للعمل بالغاز الطبيعي، ضمن خطة الدولة والمبادرة الرئاسية للتوسع في استخدام الغاز الطبيعي كوقود للمخابز بديلًا عن السولار.

490 محضرًا لمخالفات بالمخابز

وأسفرت تلك الحملات عن تحرير 490 محضرًا لمخالفات بالمخابز، بواقع: 157 نقص الوزن، 91 لإنتاج غير مطابق للمواصفات، 36 عدم إعطاء بون صرف، 75 لتدني مستوى النظافة، و19 محضرًا لعدم وجود ميزان، 55محضرًا للتصرف في الحصة، 43 لعدم الالتزام بوضع قائمة التشغيل، 14 لعدم الاحتفاظ بالسجلات، وفي مجال متابعة البدالين التموينيين "والبالغ عددهم 1187 تاجرًا تموينيًا بجانب 220 تاجرًا ضمن مشروع جمعيتي" فقد تحرير 20 محضرًا لبدالين تموينيين لعدم ممارسة النشاط على الوجه المعتاد وعدم الإعلان عن الأسعار وعدم وجود شهادات صحية.

فيما أسفر المرور على الأسواق والمحلات التجارية ومتابعة محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز،عن تحرير 300 محضرا منها: 87 محضرًا لعدم حمل شهادات صحية،117محضرًا لعدم الإعلان عن الأسعار،19محضرًا للذبح خارج المجازر، 2 محضر لعدم تغطية اللحوم بالشاش،9محاضرلإدارة منشآت بدون ترخيص،23 محضرًا لحيازة سلع مجهولة المصدر 5 محاضر لحيازة سلع منتهية الصلاحية 4 محاضر لمخالفات خاصة بتجميع دقيق بلدى مدعم و12 محضرًا للبيع سلع بأزيد من الأسعار المدونة عليها، و22 محضر لتجميع مواد بترولية.

وفي ملف مواجهة الغش التجاري والاحتكار وحجب السلع، تم تحرير محضر ضد أحد مصانع مواد البناء لإنتاجه وبيعه غراء أبيض غير مطابق للمواصفات "بحسب تقرير المعامل المختصة"، و4 محاضر ضد محلات بيع أغذية لحيازة وعرض سلع ومواد غذائية منتهية الصلاحية، وتم التحفظ على كميات من (المكرونة، بطاطس شرائح، أسماك ودواجن مُجمدة، مواد عطارة)، بجانب 7 محاضر لمسؤولين عن أنشطة غذائية لحيازتهم سلع بدون فواتير أرز، دقيق، سجائر، زيوت طعام، إطارات سيارات واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن.

وشدد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بنى سويف، على أهمية واستمرار الحملات التفتيشية على المخابز البلدية والأسواق والمحال التجارية للتأكد من جودة الخبز المنتج، وعدم التلاعب بأسعار السلع الأساسية والمدعمة ومكافحة الغش التجاري وضبط المخالفين ولضمان جودة وسلامة المنتجات المعروضة حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين وتطبيق القانون على المخالفين، وذلك بالتنسيق بين التموين والوحدات المحلية والأجهزة المعنية.