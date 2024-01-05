الجمعة 05 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ بنى سويف يناقش تقارير لجان المتابعة الميدانية عن سير العمل بالجهات الحكومية

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

شدد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، على أهمية واستمرار حملات المتابعة والمرور الميداني على منظومة العمل بالجهات والمصالح الحكومية، لمتابعة سير العمل بها، خاصة فيما يتعلق بالملفات التي تتماس مع الاحتياجات اليومية والخدمات الحيوية للمواطنين.

متابعة الأداء فى كل عناصر الجهاز الإدارى بالمحافظة من خلال منظومة متكاملة

وأشار محافظ بني سويف إلى أنه يتم متابعة الأداء في كل عناصر الجهاز الإداري بالمحافظة من خلال منظومة متكاملة متعددة، مثل: وحدة الرصد الميداني بالقرى، لجنة شئون القرى، ولجان المتابعة الميدانية والتفتيش بديوان عام المحافظة، وغيرها من الجهود للوحدات المحلية ومديريات الخدمات.          

نتائج المرور الميدانى لمتابعة مستوى الخدمات الطبية بالوحدات الصحية بقريتى إبشنا وبياض العرب                       

جاء ذلك خلال مناقشته تقرير الإدارة العامة للمتابعة بالمحافظة، الذي عرضه أشرف حماد مدير الإدارة، بشأن نتائج المرور الميداني لمتابعة مستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمواطنين بالوحدات الصحية بكل من قريتى إبشنا وبياض العرب، للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والانضباط الإداري للعاملين، وذلك تحت إشراف قسم المتابعة الميدانية بالإدارة برئاسة أحمد إبراهيم، وأعضاء لجان المتابعة: طه سلامة، شريف عبدالرحمن، محمد ربيع.

وخلال قيام اللجنة بالمرور على أقسام ومكاتب الوحدتين الصحيتين، والتي شملت أقسام الاستقبال، العيادات الخارجية، الأسنان، الصيدلية، عيادة تنظيم الأسرة، الرعاية الأساسية، التطعيمات، غرفة التعقيم، قسم المواليد والوفيات- تم رصد بعض السلبيات والملاحظات الخاصة بسير ومنظومة العمل من حيث تواجد الأطقم الطبية والإداريين والعمال، وتوفير بعض مستلزمات مكافحة العدوى وصيانة بعض المعدات والأجهزة الطبية وغيرها.

وكلف المحافظ، وكيل وزارة الصحة بسرعة اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتلافى تلك السلبيات، والتحقيق فى بعض أوجه القصور التي تضمنها تقرير المتابعة فيما يخص حالات الغياب، بجانب سرعة توفير ما تحتاجه الوحدات من مستلزمات وصيانة الأجهزة، مع تكثيف أعمال المرور والتفتيش الميداني من قبل الإدارات المعنية بالمديرية وإدارات الصحة لمتابعة سير العمل.

بني سويف الوحدات الصحية محافظ بني سويف بياض العرب وكيل وزارة الصحة

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