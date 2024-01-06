السبت 06 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

كنائس بني سويف تصلي من أجل الفلسطينيين خلال صلوات عيد الميلاد

القمص اسطفانوس سليمان
القمص اسطفانوس سليمان

قال القمص اسطفانوس سليمان، سكرتير نيافة الحبر الجليل الأنبا غبريال أسقف بني سويف، اليوم السبت، إن نيافة الحبر الجليل الأنبا غبريال سيترأس صلاة عيد الميلاد المجيد مساء اليوم بكنيسة السيدة العذراء مريم المطرانية بمدينة بني سويف، وسيستقبل المطرانية المهنئين مساء اليوم الساعة العاشرة مساء خلال القداس الالهي وغدا الساعة العاشرة صباحا، وحتي الساعة الواحدة ظهرا بقاعة استقبالات المطرانية

وأضاف القمص اسطفانوس سليمان، أن أسقف بني سويف وجه كافة الآباء الكهنة بمختلف كنائس الايبارشية بالصلاة خلال صلوات قداس عيد الميلاد المجيد من أجل وقف هذه الحرب ضد أخواتنا الفلسطينيين وأن يوفق الله الرئيس عبد الفتاح السيسي في إيجاد حل  لهذه الحرب وأن يوفق جهوده الكبيرة من أجل هذا الهدف الإنساني النبيل، وأن يحفظ الله بلادنا الغالية مصر من كل سوء في ظل رئاسة رئيسنا المحبوب الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ووجه سكرتير أسقف بني سويف، التهنئة للأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد داعيين الله  أن يجعله عيدا سعيدًا علي كل الشعب المصري من الأقباط والمسلمين.

وأشاد القمص اسطفانوس سليمان بجهود رجال الأمن الكبيره في تأمين الاحتفال بعيد راس السنة الميلادية موجهًا لهم كل الشكر والتقدير والامتنان على ذلك، داعيين الله أن يحفظ بلادنا الغالية مصر من كل سوء بصلوات الأنبا غبريال أسقف بني سويف وفي ظل الرئاسة الحكيمة للرئيس  عبد الفتاح السيسي.

وفي سياق آخر، تلقى  الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، تقرير ربع سنوى، أعدته الإدارة العامة للتفتيش المالي والإداري بالديوان العام، بشأن جهود وأنشطة الإدارة، خلال الربع الأخير من العام الماضي 2023، في  بحث الشكاوى الواردة لمكتب المحافظ وإدارات وأجهزة المحافظة التنفيذية والموضوعات والشكاوى التي تشارك في فحصها الإدارة بالتعاون مع الجهات الرقابية، وكذا التفتيش والمرور ومتابعة سير العمل في الوحدات المحلية والمديريات الخدمية التابعة التي تشرف عليها المحافظة، بجانب المشاركة في عضوية بعض اللجان النوعية الخاصة بالإشراف على عدد من الملفات والموضوعات الحيوية.

بني سويف القمص اسطفانوس سليمان فلسطين كنائس عيد الميلاد المجيد

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