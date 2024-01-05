وكيل "صحة بنى سويف" يتفقد العيادات المتنقلة استعدادا لاحتفالات عيد الميلاد

تفقد الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة ببني سويف، بعض مواقع العيادات المتنقلة أمام الكنائس والفرق الطبية.

حيث تم المرور على موقع كنيسة مطرانية بنى سويف، وموقع دير الأنبا بولا بمدينة ناصر، لمتابعة الخدمات التى تقدم للمواطنين من خلال العيادات كالتعامل مع حالات الطوارئ والعمل بمبادرة الكشف عن الأمراض المزمنة ارتفاع الضغط والسكر والاعتلال الكلوي.

يأتي إطلاق القوافل فى إطار خطة وزارة الصحة والسكان للتأمين الطبى بمناسبة أعياد الميلاد المجيد.