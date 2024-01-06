الأحد 07 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ بني سويف يشهد مراسم قداس عيد الميلاد بمطرانية ببا

الاحتفالات
الاحتفالات

شهد الدكتور محمد هاني غنيم  محافظ بني سويف"مساء اليوم" قداس عيد الميلاد المجيد "يناير 2024" بمطرانية ببا، وذلك مشاركة للأخوة المسيحيين احتفالهم بعيد الميلاد المجيد،حيث كان في استقباله نيافة الأنبا "اسطفانوس" أسقف ببا وتوابعها على رأس جمع من الآباء والكهنة والقساوسة.

وقدم المحافظ التهنئة لجموع الحاضرين متمنيا أن يكون عيدا وفرحة على كل المصريين وترأس الأنبا اسطفانوس  صلاة القداس،حيث ألقي نيافته عظة، رحب  في بدايتها  بالمحافظ "د. محمد هاني غنيم " ومرافقيه الأفاضل من القيادات الأمنية والعسكرية والتنفيذية،مشيرًا إلى تقديره لحضورهم  القداس والذي يدل على عمق الترابط والوحدة بين أبناء الوطن الواحد،مثمنا الجهود التي يقوم بها المسؤولون بالمحافظة خاصة في مجال التنمية وحفظ الأمن والاستقرار

ومن المقرر أن يشهد المحافظ "د.محمد هاني غنيم_بعد قليل_ أيضا القداس بالكنيسة المطرانية بمدينة بني سويف، لتقديم التهنئة لنيافة الأنبا غبريال أسقف بني سويف،والذي يترأس القداس بالمطرانية،بالإضافة إلى تهنئة الحاضرين من أبناء المحافظة من الإخوة  المسيحيين  للقداس بالمطرانية

رافق المحافظ خلال حضوره القداس بمطرانية ببا: الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، وبلال حبش نائب المحافظ اللواء أسامة حلمي مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف،اللواء حازم عزت السكرتير العام،العميد طيار خالد عبد الله كامل قائد قاعدة بني سويف الجوية، المقدم أمير يسري عامر نائب المستشار العسكري للمحافظة ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية وأعضاء البرلمان بمجلسي النواب والشيوخ وجمع من أهالي مركز ومدينة ببا.

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