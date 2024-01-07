الأحد 07 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"غنيم" يُهنى الأقباط بعيد الميلاد المجيد خلال حضوره القداس بمطرانية بنى سويف

محافظ بني سويف بالكنيسة
محافظ بني سويف بالكنيسة المطرانية

زار الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف، مساء السبت، الكنيسة المطرانية بمدينة بني سويف، شهد خلالها مراسم القداس، مشاركة الأخوة الأقباط فرحتهم بعيد الميلاد المجيد يناير 2024.

و كان في استقباله نيافة "الأنبا غبريال" أسقف بني سويف وتوابعها على رأس لفيف من الآباء والكهنة والقساوسة،حيث هنأ المحافظ جموع الحاضرين بهذه المناسبة، معربًا عن أمنياته أن يكون عيد وبهجة وسعادة على كل المصريين

 وحضر  القداس الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، وبلال حبش نائب المحافظ اللواء أسامة حلمي مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، واللواء حازم عزت السكرتير العام، والعميد طيار خالد عبد الله كامل قائد قاعدة بني سويف الجوية، والمقدم أمير يسري عامر نائب المستشار العسكري للمحافظة، والدكتور محمد جبر معاون المحافظ، وهاني الجويلي رئيس المدينة، ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية وأعضاء البرلمان بمجلسي النواب والشيوخ والشخصيات العامة والأحزاب والنقابات وبرلمانيين سابقين ورجال الصحافة والإعلام.

وتوجه نيافة  "الأنبا غبريال " بالشكر والتقدير للحاضرين من  قيادات المحافظة وفي مقدمتهم المحافظ  الدكتور محمد هاني غنيم" وكافة القيادات الأمنية والعسكرية والشعبية والمجتمعية والإعلاميين الذين حرصوا على الحضور  والمشاركة في العيد،وسط حشد يعكس أسمى معاني وقيم  التلاحم والمحية بين مكونات ونسيج الشعب المصري، مثمنًا   الجهودة الكبيرة التي تقوم به الأجهزة الأمنية والتنفيذية في تأمين الاحتفال. 

كما هنأ الأنبا غبريال الحاضرين  بقدوم عام جديد، متنميا أ يكون عام رخاء وسعادة وخير على مصر، وأن تسود المحبة والوئام والسلام كل أرجاء العالم، وأن تنتهي  الحرب في غزة ويتوقف إطلاق النار، مستشهدا  بمواقف من حياة السيد المسيح الذي كان يجول يصنع خيرا، وكان نصيرا للضعفاء والمتألمين وصغار النفوس، وكان يبث فيهم الأمل والتفاؤل  

 يذكر أن محافظ بني سويف قد أرسل "منذ يومين" برقية تهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني  بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أعرب فيها عن تهانيه القلبية بعيد الميلاد المجيد متمنيًا أن يعيده الله على قداسته بموفور الصحة والسعادة وعلى كل أبناء الشعب المصري العظيم بمزيد من التقدم والازدهار، بجانب إرسال برقيات تهنئة مماثلة لعدد من قيادات  الطوائف الكنسية والشخصيات العامة المسيحية من داخل المحافظة وخارجها.

بني سويف محافظ بني سويف مطرانية عيد الميلاد المجيد قيادات المحافظة

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