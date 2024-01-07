خروج عربة بقطار بضاعة من القضبان فى بنى سويف

خرجت عربة بأحد قطارات البضاعة عن القضبان، على خط تخزين أمام مزلقان عزمى بمدينة بنى سويف.

وتلقت غرفة عمليات بنى سويف بلاغًا يفيد بخروج قطار بضاعة سكة حديد من القضبان، على خط تخزين بمزلقان الشاملة بمدينة بني سويف، دون وجود إصابات بشرية.

حركة سير القطارات على خط الصعيد تسير بصورة منتظمة

ويواصل المهندسون والفنيون بالسكك الحديدة عملية إعادة العربة على القضبان مرة أخرى، فيما لم تتوقف حركة سير القطارات على خط الصعيد التى تسير بصورة منتظمة، فيما تم إغلاق مزلقان عزمى أمام حركة سير السيارات والمارة لحين تحرك قطار البضاعة.

وفي سياق آخر، قام الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بجولة زار خلالها عددًا من الكنائس والأديرة بالمحافظة، لتقديم التهنئة للإخوة المسيحيين بمناسبة عيد الميلاد المجيد يناير "2024"، رافقه خلالها كل من: الدكتورعاصم سلامة نائب المحافظ، السيد بلال حبش نائب المحافظ، اللواء حازم عزت السكرتير العام، وعلى يوسف رئيس مركز ومدينة ناصر، وهاني الجويلي رئيس مركز ومدينة بني سويف، وعدد من رجال الدين الإسلامى من قيادات وعلماء ومشايخ الأوقاف والأزهر وأعضاء البرلمان.

بدأت الجولة بديري مركز ناصر، حيث تقدم محافظ بني سويف بالتهنئة لنيافة القمص باسيليوس، الأنبا بولا بدير الأنبا بولا، ونيافة القمص فام الأنطوني بدير الأنبا أنطونيوس، على رأس جمع من الآباء والكهنة والقساوسة، الذين عبَّروا عن سعادتهم بمشاركة إخوتهم لهم في العيد، وتقديرهم لمحافظ بني سويف د. محمد هاني غنيم، وحرصه الدائم على التواجد معهم في كل المناسبات، ومشيدين بالمجهود الكبير الذي يبذله رجال القوات المسلحة والشرطة في سبيل أن يحيا الجميع في أمن وسلام واستقرار.

واستكمل المحافظ جولته بزيارة الكنيسة الإنجيلية بمدينة بني سويف، لتقديم التهنئة لأبناء الطائفة الإنجيلية، وكان في الاستقبال راعي الكنيسة ببني سويف القس أكرم ناجي.

خروج عربة بقطار بضاعة من القضبان

خروج عربة بقطار بضاعة من القضبان