الأحد 07 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

خروج عربة بقطار بضاعة من القضبان فى بنى سويف

خروج عربة بقطار بضاعة
خروج عربة بقطار بضاعة من القضبان

خرجت عربة بأحد قطارات البضاعة عن القضبان، على خط تخزين أمام مزلقان عزمى بمدينة بنى سويف.

وتلقت غرفة عمليات بنى سويف بلاغًا يفيد بخروج  قطار بضاعة سكة حديد من القضبان، على خط تخزين بمزلقان الشاملة بمدينة بني سويف، دون وجود إصابات بشرية.

حركة سير القطارات على خط الصعيد تسير بصورة منتظمة

ويواصل المهندسون والفنيون بالسكك الحديدة عملية إعادة العربة على القضبان مرة أخرى، فيما لم تتوقف حركة سير القطارات على خط الصعيد التى تسير بصورة منتظمة، فيما تم إغلاق مزلقان عزمى أمام حركة سير السيارات والمارة لحين تحرك قطار البضاعة.

وفي سياق آخر، قام الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بجولة زار خلالها عددًا من الكنائس والأديرة  بالمحافظة، لتقديم التهنئة للإخوة المسيحيين بمناسبة عيد الميلاد المجيد يناير "2024"، رافقه خلالها كل من: الدكتورعاصم سلامة نائب المحافظ، السيد بلال حبش نائب المحافظ، اللواء حازم عزت السكرتير العام، وعلى يوسف رئيس مركز ومدينة ناصر، وهاني الجويلي رئيس مركز ومدينة بني سويف، وعدد من رجال الدين الإسلامى من قيادات وعلماء ومشايخ الأوقاف والأزهر وأعضاء البرلمان.

بدأت الجولة بديري مركز ناصر، حيث تقدم محافظ بني سويف بالتهنئة لنيافة القمص باسيليوس، الأنبا بولا بدير الأنبا بولا، ونيافة القمص فام الأنطوني بدير الأنبا أنطونيوس، على رأس جمع من الآباء والكهنة والقساوسة، الذين عبَّروا عن سعادتهم بمشاركة إخوتهم لهم في العيد، وتقديرهم لمحافظ بني سويف د. محمد هاني غنيم، وحرصه الدائم على التواجد معهم في كل المناسبات، ومشيدين بالمجهود الكبير الذي يبذله رجال القوات المسلحة والشرطة في سبيل أن يحيا الجميع في أمن وسلام واستقرار.

واستكمل المحافظ جولته بزيارة الكنيسة الإنجيلية بمدينة بني سويف، لتقديم التهنئة لأبناء الطائفة الإنجيلية، وكان في الاستقبال راعي الكنيسة ببني سويف القس أكرم ناجي.

خروج عربة بقطار بضاعة من القضبان

خروج عربة بقطار بضاعة من القضبان
خروج عربة بقطار بضاعة من القضبان
خروج عربة بقطار بضاعة من القضبان
خروج عربة بقطار بضاعة من القضبان
بني سويف قطار السكة الحديد مزلقان عزمي محطة

مواد متعلقة

3 أماكن لشحن عدادات الكهرباء فى بنى سويف

جهود الوحدات المحلية ببنى سويف في ملفات النظافة ورفع الإشغالات

محافظ بنى سويف يزور دار أيتام "صديقات الكتاب المُقدّس" لمشاركة الأطفال فرحة عيد الميلاد

"غنيم" يُهنى الأقباط بعيد الميلاد المجيد خلال حضوره القداس بمطرانية بنى سويف

إصابة 3 أشخاص فى انفجار أسطوانة بوتاجاز ببنى سويف

محافظ بني سويف يشهد مراسم قداس عيد الميلاد بمطرانية ببا

إصابة أسرة باختناق بسبب تسريب غاز فى بنى سويف

إحالة صياد ببنى سويف للجنايات بتهمة إحداث عاهة مستديمة لطفلة

الأكثر قراءة

القفز للأمام.. ماذا سيفعل الرئيس السيسى فى اقتصاد مصر من 2024 إلى 2030؟

وزير الخارجية الأمريكى عن استشهاد نجل "وائل الدحدوح": أنا آسف

«الدستور» تفند أكاذيب «الإخوان» حول «قانون الأراضى الصحراوية»

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع رمضان صبحى لاعب بيراميدز (انفراد)

فيتوريا يكشف السبب وراء استبعاد محمد هانى من ودية تنزانيا

إحالة طبيبة فى مستشفى رأس البر بدمياط للتحقيق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

الفلاح الحصيف.. ومفرخة المماليك

وائل لطفي

ثقافة الفقر!

ماجد حبته

إشعال القرن الإفريقى!

محمد عبدالعزيز

بالمحبة.. معًا سنتجاوزها

لواء.حمدى البطران

انتفاضات شيوعية فى الصعيد

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية ونظيرها الفلسطينى: أهمية التنسيق لمواجهة المخططات الإسرائيلية.. وإيقاف إبادة غزة

د.أحمد الخميسى

صلاح جاهين.. ميلاد يتجدد

وائل لطفي

مميزات مصر التى ننساها ويذكرها الآخرون!!

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

مستعمرون يقتلعون 250 شتلة زيتون جنوب بيت لحم ويسرقون المحاصيل الزراعية

انقسام مستمر.. تغيب وزراء حكومة نتنياهو عن الاجتماع الوزارى بسبب حرب غزة

الاحتلال يغلق عدة طرق شمال رام الله ويعرقل حركة الفلسطينيين