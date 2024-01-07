3 أماكن لشحن عدادات الكهرباء فى بنى سويف

شهدت محافظة بني سويف، افتتاح 3 مراكز جديدة لخدمة العملاء بقطاع الكهرباء بسعة 26 شباكا للتيسير على المواطنين.

وتنشر «الدستور» أقرب الأماكن لشحن كارت الكهرباء ضمن العدادات مسبقة الدفع، حيث تسهم المراكز الجديدة والتي تم افتتاحها داخل المحافظة في تقليل الشحن الخارجي للعدادات وتلافي السلبيات وبعض المشاكل التي تظهر نتيجة الشحن من المنافذ والشركات الخارجية، وبالتالي يقلل لجوء المواطنين لفصل العدادات حتى يتمكنوا من الإنارة نتيجة فصل العداد، وبالتالي تجنب التعرض للمساءلة القانونية.

المركز الأول يتواجد بشارع عبد السلام عارف بسعة 12 شباك خدمة، بجانب مركز خدمة عملاء لأهالي مركز بني سويف الكائن بشارع أحمد عرابي أمام نادي المعلمين بسعة 8 شباك خدمة، علاوة على مركز ثالث لخدمة سكان شرق النيل بجوار جهاز مدينة بني سويف الجديدة بسعة 6 شباك خدمة، فيما يجرى العمل حاليًا في إنشاء مركز لخدمة العملاء بمدينة سمسطا بسعة 10 شباك خدمة.