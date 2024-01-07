محافظ بنى سويف يزور دار أيتام "صديقات الكتاب المُقدّس" لمشاركة الأطفال فرحة عيد الميلاد

زار الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بنى سويف، دار أيتام صديقات الكتاب المقدس بمدينة بني سويف، للمعايدة وتقديم التهنئة لنزلاء الدار من الأطفال، في تقليد سنوى يحرص المحافظ عليه في أعياد الأخوة المسيحيين الميلاد والقيامة المجيدين، لإدخال البهجة والسرور على نفوس أطفال الدار، ومشاركتهم فرحتهم بهذه المناسبة السعيدة.

رافق المحافظ، خلال زيارة الدار بحي مقبل بالمدينة العاصمة، كل من: الدكتورعاصم سلامة، نائب المحافظ، وبلال حبش، نائب المحافظ، اللواء حازم عزت، السكرتير العام، الدكتورة إنجى حسن، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وهاني الجويلي، رئيس المدينة، بحضور مديرة الدار تاسونى إيلاريا، ومسئولي الدار.

وقدم التهنئة للأطفال والقائمين على الدار، وداعب الأطفال الذين سارعوا بالالتفات حول المحافظ لالتقاط بعض الصور التذكارية، للتعبير عن فرحتهم بهذه الزيارة، من خلال أغاني الترحيب والسعادة، والأغاني الوطنية التي تعكس حبهم وانتماءهم لمصرنا الغالية، وفقرات غنائية وزجل تميزت بسلاسة وبساطة الأسلوب والمناهج التربوية التي تدرس للأطفال بالدار.

من جانبهم، أعرب مسئولو الدار عن تقديرهم لهذه اللفتة الطيبة التي يحرص عليها المحافظ، لمشاركة أطفال الدار فرحتهم واحتفالهم بعيد الميلاد المجيد، معربين عن امتنانهم له والذي يحرص منذ توليه مسئولية المحافظ على زيارة الدار.