مصرع طالب صدمه قطار أمام مزلقان ببنى سويف

لقى طالب مصرعه، اليوم الإثنين، بعدما صدمه قطار أمام مزلقان محى الدين بمدينة بني سويف، ونقلته سيارة الإسعاف جثة هامدة إلى مشرحة مستشفى بنى سويف التخصصي.

تلقى اللواء أسامة حلمي، مدير أمن بنى سويف، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوفاة طالب بعد أن صدمه القطار أمام مزلقان محى الدين بمدينة بني سويف، ووجه على الفور بسرعة نقل الجثة إلى المستشفى.

وانتقلت سيارة إسعاف تابعة لمرفق اسعاف بنى سويف إلى محل الواقعة، وتبين أن الجثة لطالب ويدعي "أحمد.ع.ا"، 19 سنة طالب ومقيم بمحافظة سوهاج، وتم نقله إلى مشرحة مستشفى بنى سويف التخصصي تحت تصرف النيابة وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق والتصريح بدفن الجثة.

وفي سياق آخر، أصيب 3 أشخاص بحروق من الدرجتين الأولى والثالثة، إثر انفجار أسطوانة بوتاجاز، داخل مطعم كبدة متاخم لمقهى بلدي بقرية سنور بمحافظة بني سويف، ونقلتهم سيارات الإسعاف إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتلقت الأجهزة الأمنية ببني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ بحادث انفجار أسطوانة بوتاجاز، مساء اليوم السبت، داخل مطعم كبدة متاخم لمقهى بلدي بقرية سنور، نتج عنه إصابة 3 أشخاص بحروق في مناطق متفرقة.

ودفع فرع هيئة الإسعاف ببني سويف بإشراف الدكتور أحمد صادق، مدير الفرع، بـ5 سيارات انتقلت على الفور لموقع البلاغ، ونقلت 3 شباب مصابين بحروق من الدرجتين الأولى والثالثة، إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج اللازم.

استقبل قسم الطوارئ بالمستشفى المصابين الثلاثة، وهم: منصور علي حسن، 45 عامًا، مصاب بحروق من الدرجة الأولى بالوجه، ونجله "عبد الرحمن" 18 عامًا، مصاب بحروق من الدرجة الثالثة بالوجه والكفين، وعماد عادل مبروك 37 عامًا، مصاب بحروق من الدرجة الأولى بالظهر والذراع اليمنى.



وأجريت الإسعافات الأولية للمصابين وجارٍ استكمال علاجهم، تحت إِشراف الدكتور تامر حامد، مدير المستشفى، وتم اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة، وتحرير محضر بالواقعة.