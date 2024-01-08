غدًا.. استئناف امتحانات الفصل الدراسى الأول ببنى سويف

اطمأن الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، من مسئولى التعليم، على مراجعة كافة التجهيزات والترتيبات اللازمة، لاستئناف أعمال امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الحالي 2023 - 2024، والتي كانت قد بدأت الخميس الماضي بمادة اللغة العربية للصف السادس الابتدائي.

وتُستأنف غدًا الثلاثاء، بامتحانات الصفين الرابع والخامس الابتدائي الامتحان في مواد اللغة العربية والمهارات المهنية للصف الرابع واللغة العربية وlct للصف الخامس والذي يزيد عددهم على 165 ألف تلميذ وتلميذة في 698 مدرسة رسمي وخاص على مستوى مدارس إدارات التعليم.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم محمد عبد التواب، إلى تواصله مع مديري الإدارات والقائمين على أعمال الامتحانات، للتأكد من توافر كافة الإجراءات التي تم الاتفاق عليها، لاستئناف وعقد الامتحانات، وتضمنت الإشارة إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وتحقيق التباعد بين الطلاب مع متابعة للمدارس للوقوف على استمرارية جاهزيتها وتوفير كافة التيسيرات اللازمة والأجواء الملائمة لعقد الامتحانات بسلاسة ودون معوقات.

وكذلك التواصل المستمر بين غرفة العمليات الرئيسية بديوان المديرية وغرفة عمليات الإدارات التعليمية لتقديم الدعم الفني والحلول العاجلة لأي مشكلة طارئة، مع التأكيد على غلق أبواب المدرسة وعدم السماح بتواجد غير القائمين على الامتحانات داخل اللجان بالمدارس أثناء سير الامتحانات والتأكيد على اتخاذ الإجراءات الإدارية قبل بدء اللجنة من توقيع الملاحظين والمراقبين على كشوف الملاحظة مسبقًا قبل بدء الامتحان

كما تم التشديد على ضرورة الالتزام بمواعيد توزيع الأسئلة وتجميع أوراق الإجابة في الوقت المحدد لها في الجدول والالتزام بكافة التعليمات والقرارات الوزارية المنظمة للعملية الامتحانية، وعدم السماح باصطحاب الهواتف المحمولة داخل اللجان سواء للطلاب، وكذلك جميع المشاركين في أعمال الامتحانات، بجانب تكليف القائمين على الامتحانات بضرورة توفير حجرة بالدور الأول لطلاب الدمج والحالات المرضية تخفيفا عليهم من الصعود للأدوار العليا.