الثلاثاء 09 يناير 2024
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محافظات

محافظ بني سويف يتابع أعمال تطوير ورفع كفاءة الشوارع الرئيسية في مدينة ببا

محافظ بني سويف من
محافظ بني سويف من الحدث

زار الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف مركز ومدينة ببا، لمتابعة الموقف التنفيذي لأعمال التطوير ورفع الكفاءة التي يتم تنفيذها لإعادة تنظيم الحركة وخلق محاور مرورية، للقضاء على التكدس والزحام المروري والتي تنفذها مديرية الطرق والنقل ضمن مشروعات الرصف  الطرق بخطة العام المالي الحالي.

ورافق المحافظ خلال الجولة:المهندس ناصر فراج وكيل وزارة النقل، ومدحت صلاح  رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا، ووليد كامل نائب رئيس المدينة.

تابع محافظ بنى سويف سير أعمال تطوير ورفع كفاءة شارع المستشفى، والذي يبلغ طوله 1.5كم وعرض  يصل إلى 24 مترًا " اتجاهين"، ويبدأ من الطريق الدائري للمدينة حتى شارع بورسعيد على ترعة الإبراهيمية، حيث يجرى العمل في أعمال وضع التربة الزلطية، تمهيدًا للبدء في أعمال التوسعة وإعادة الرصف وعمل جزيرة وسطى لفصل الاتجاهين عبر بردورات وإنتر لوك،وتخطيط لإعادة توزيع الحركة المرورية لتسهيل الحركة والانتقال بين شوارع المدينة الأخرى والطريق الدائري

واستمع المحافظ لعرض موجز عن سير العمل بباقى الشوارع الرئيسية بالمدينة،حيث أوضح وكيل وزارة النقل،أنه يجرى العمل في شوارع حيوية آخرى، منها: شارع  المشروع بطول 1كم وعرض ما بين 10 إلى 12 مترًا وهو شارع موازي لشارع المستشفى، ويبدأ أيضًا من الطريق الدائري حتى الإبراهيمية بجانب شارع الري بطول 500 مترًا، فيما يجرى العمل شرق الإبراهيمية في شارع الورد والذي يربط بين شارع بورسعيد وطريق الطراد،والذي يعتبر من الشوارع الحيوية بالمدينة نظرًا لوقوع العديد من المصالح الحكومية ودور العبادة المقدسة.

بالإضافة إلى الحائط الساند على الإبراهيمية بطول 350 مترًا، لتوسعة شارع بورسعيد "بإضافة 7 أمتار للشارع" مما يسهم في تسهيل الحركة والحد من الزحام قي هذه المنطقة الحيوية،من خلال توزيع الحركة عبر الكباري الرئيسية والمزلقانات وترعة الإبراهيمية، لتسهيل حركة الانتقال بين شرق وغرب المدينة.

بني سويف محافظ بني سويف ببا شوارع ميادين

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