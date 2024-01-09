مشروعات التطوير "تلون الحياة" بمجلس قروي أبو صير الملق في بني سويف

شهد مجلس قروي أبو صير الملق التابع لمركز الواسطى شمال بنى سويف، تنفيذ العديد من المشروعات خلال 10 سنوات منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي حكم البلاد، والتى استهدفت تحسين الخدمات ودعم البنية التحتية لآفاق تنموية أفضل فى كل المجالات داخل تلك القري.

وحصلت «الدستور» على تقرير يكشف حجم الإنجازات داخل المجلس القروي حيث يعيش ما يقرب من 60 ألف مواطن فى 4 قرى، وهي أبو صير الملق، معصرة أبو صير، النواميس، منشأة أبو صير، وشهدت تنفيذ 140 مشروعا خدميا على مستوى المجلس القروي بتكلفة أكثر من 385 مليون جنيه، ما يؤكد اهتمام الدولة بالريف المصري، والتى شملت كل قطاعات التى يتعامل معها المواطن فى حياة اليومية.

8 مشروعات لتحسين البيئة في "أبو صير الملق"

وشملت المشروعات، 8 بقطاع التعليم، و8 مشروعات فى تحسين البيئة، و24 مشروعا فى الكهرباء، و16 مشروعا فى التموين، و7 مشروعات فى مياه الشرب، و19 مشروعا فى الصحة، و17 مشروعا فى الطرق، و37 مشروعا فى التضامن، بالإضافة إلى مشروعات فى الزراعة والري، والأطفاء، والغاز والأوقاف والصرف الصحى.

وفي سياق آخر، تفقد السكرتير العام المساعد اللواء سامي علام، سير الأعمال الجاري تنفيذها ضمن مشروع تطوير ورفع كفاءة سوق الدهشوري بمدينة بني سويف،الذي يتم تفعيلًا لبروتوكول التعاون مع صندوق التنمية الحضرية، في اطار خطة المحافظة والصندوق لتطوير وتنمية مناطق التطوير العمراني والعمل على توفير متطلبات السكان بتلك المناطق من خدمات ومرافق عامة وأنشطة وغيرها.

تابع السكرتير العام المساعد مستجدات الموقف التنفيذي وسير العمل بالمشروع، فيما يتعلق باستمرار أعمال الإنشاءات بالمشروع الذي يتم تنفيذه على مساحة تزيد عن 2900م، لإنشاء سوق حضاري ونموذجي، مؤكدً على توجيهات المحافظ بأهمية الالتزام بالمواصفات الفنية والتوقيتات الزمنية للمشروع، بحضور هاني الجويلي رئيس المدينة، المهندس رامي رجب مدير التخطيط العمراني بالمحافظة، ومن وحدة الاستشارات الهندسية بكلية الهندسة بني سويف الدكتور أحمد حسن، عميد الكلية.

