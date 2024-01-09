"وكيل تعليم بنى سويف" يطمئن على انتظام سير أعمال امتحانات صفوف النقل

اطمأن الدكتور محمد عبدالتواب، وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، اليوم الثلاثاء، على انتظام امتحانات صفوف النقل، والتي استؤنفت اليوم عقب انتهاء عطلة احتفالات عيد الميلاد المجيد لدى الأخوة المسيحيين.

وأدى طلاب الصفين الرابع والخامس الابتدائي الامتحان في مواد اللغة العربية والمهارات المهنية وlct، والذي يزيد عددهم على 165 ألف تلميذ وتلميذة في 695 مدرسة رسمية وخاصة على مستوى مدارس إدارات التعليم بالمحافظة.

توفير كل التيسيرات اللازمة والأجواء الملائمة لعقد الامتحانات بسلاسة

وأشار "عبدالتواب" إلى ضرورة توفير كل التيسيرات اللازمة والأجواء الملائمة لعقد الامتحانات بسلاسة ودون معوقات، مع التواصل المستمر بين غرفة العمليات الرئيسية بديوان المديرية وغرفة عمليات الادارات التعليمية لتقديم الدعم الفني والحلول العاجلة لأي مشكلة طارئة، مع التأكيد على غلق أبواب المدرسة وعدم السماح بتواجد غير القائمين على الامتحانات داخل اللجان بالمدارس أثناء سير الامتحانات، والتأكيد على اتخاذ الإجراءات الإدارية قبل بدء اللجنة من توقيع الملاحظين والمراقبين على كشوف الملاحظة مسبقًا قبل بدء الامتحان.

الاطمئنان على مستوى الأسئلة ومدى وضوحها وجودة الطباعة والالتزام بمواعيد توزيع الأسئلة

وتفقد وكيل وزارة التربية والتعليم عددًا من اللجان بمدرسة الشهيد محمود محمد جودة الابتدائية بنين شرق النيل ومدرسة جمال عبدالناصر التابعتين لإدارة تعليم بني سويف، للاطمئنان على انتظام سير أعمال الامتحانات، ومستوى الأسئلة ومدى وضوحها وجودة الطباعة، والالتزام بمواعيد توزيع الأسئلة وتجميع أوراق الإجابة في الوقت المحدد لها في الجدول، مشددًا على الالتزام بكل التعليمات والقرارات الوزارية المنظمة للعملية الامتحانية.

ووجّه محمد عبدالتواب رسالة للطلاب بعدم اصطحاب التليفون المحمول أو أي أجهزة إلكترونية ذكية، سواء سماعات أو ساعات حديثة داخل اللجان، مشددًا على عدم التهاون في تطبيق القانون بكل حزم، وفي حالة وجود التليفون المحمول مغلقًا يتم حرمان الطالب من مادة واحدة، وفي حالة وجود التليفون مفتوحًا سيتم إلغاء امتحان الطالب في جميع المواد، ويعتبر راسبًا.

مطالبة أولياء الأمور بعدم التزاحم والتواجد أمام مقرات اللجان

كما طلب وكيل وزارة التربية والتعليم من أولياء الأمور عدم التزاحم والتواجد أمام مقرات اللجان، حرصًا على انضباط سير العملية الامتحانية، مكلفًا القائمين على الامتحانات بضرورة توفير حجرة بالدور الأول لطلاب الدمج والحالات المرضية تخفيفًا عنهم من الصعود للأدوار العليا، والالتزام بالإجراءات الاحترازية وتحقيق التباعد بين الطلاب أثناء أداء الامتحان حرصًا على صحتهم وسلامتهم.

فيما يؤدي، غدًا، أكثر ما يزيد على 80 ألف تلميذ وتلميدة بالصف السادس الابتدائي الامتحان في مادتي اللغة الأجنبية والرياضيات، فيما يؤدي أكثر من 146 ألف طالب وطالبة بالصفين الأول والثاني الإعدادي الامتحان في مادة اللغة العربية للصف الأول، ومادة الدراسات الاجتماعية للصف الثاني.

فيما يواصل طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي للتعليم الفني امتحان الفصل الدراسي الأول بإجمالي عدد طلاب 53 ألفًا و785 طالبًا وطالبة في 53 مدرسة تعليم فني بمختلف نوعياته صناعي، زراعي، تجاري، فندقي.